快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖暖運動公園球場地坪照明更新啟用 舒適友善運動環境

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
暖暖運動公園球場地坪照明更新啟用，舒適友善運動環境。圖／基隆市政府提供
暖暖運動公園球場地坪照明更新啟用，舒適友善運動環境。圖／基隆市政府提供

基隆市暖暖運動公園啟用迄今已逾20年，有直排輪溜冰場、籃球場、網球場是基隆重要運動場域，市府3年投入近3500萬元，改善周邊環場步道、兒童遊戲場、運動場地地坪及照明更新，近日整修改善場地地坪及照明設施完工今天啟用，是友善民眾下班後夜間運動的好去處。

市立體育場表示，經過這次整修工程，不僅解決過去場地生苔、濕滑等問題，周邊廁所都大幅改善，市府日後會加強管理維護，除了期許市民朋友共同愛惜，也感謝愛好運動的市民朋友，在改善過程中不斷給予主辦單位建議。

園區面積8.6公頃的暖暖運動公園，與暖東苗圃隔著一座入口意象以礦坑文化為設計理念的暖暖吊橋，兩相對望，園區內休憩運動設施豐富多元，除有今年2月開放使用的環場步道、6月啟用的遊戲場，今日落成嶄新籃球場、網球場及直排輪溜冰場供民眾使用，整體空間更加完善舒適，也讓基隆成為友善運動城市。

為提供民眾友善休閒遊憩活動空間，市府3年內投入近3500萬元，優化暖暖運動公園環場步道、兒童遊戲場、各運動場地地坪及照明更新，提供民眾優質運動休閒場域，副市長林永發今天主持啟用，並小試身手投籃，歡迎市民朋友一起來運動。

林永發指出，在立委蔡適應協助下，中央補助1945萬元，地方在市議員支持下，市府自籌1458萬陸續完成整修。

常到運動公園的民眾說，以前照明不足，現在更新照明後，晚間打球相當舒適也方便，是民眾下班後夜間運動的好去處。

暖暖運動公園球場地坪照明更新啟用，舒適友善運動環境。圖／基隆市政府提供
暖暖運動公園球場地坪照明更新啟用，舒適友善運動環境。圖／基隆市政府提供
暖暖運動公園球場地坪照明更新啟用，舒適友善運動環境。圖／基隆市政府提供
暖暖運動公園球場地坪照明更新啟用，舒適友善運動環境。圖／基隆市政府提供

基隆 蔡適應 議員

延伸閱讀

影／石岡熱氣球嘉年華超Chill 操場跑道瞬成野餐聖地

宜蘭最強社區 實登6年沒賠過、轉手就賺百萬

台中石岡熱氣球嘉年華 8月25日土牛運動公園幸福升空

基隆又有新跳蛙公車路線 瑞芳往來松山 暖暖通勤族受惠

相關新聞

影／基隆缺水終下雨但僅1小時 民眾：拜託撐久一點

基隆市今天下午4點多，中山、安樂區烏雲密布後下起大雨，不過到下午5點18分雨就停了，雨勢雖不小，但僅下約1小時。安樂區居...

台日友好+1 花蓮市、北海道釧路市簽訂友好交流協定

儘管疫情在全球蔓延，但花蓮市公所透過網路持續拓展國際城市交流，今天與日本北海道釧路市簽訂線上友好交流協定，雙方承諾在文化...

擁有一對鋼強翅膀！觀光打卡新熱點「泰源鋼翼」啟用

泰源技能訓練鐵工電焊班受刑人，日前以霧面304不銹鋼材，運用裁切、鑽孔、彎折等多道工序，以4個多月製作大型裝置藝術「泰源...

國軍進駐基隆高地社區助水車運補 中正信義供水站55處

主要供應基隆民生用水的新山水庫，今天蓄水率已降至34.3%，有效蓄水量剩344萬立方公尺，水公司表示，調派全台48台水車...

丟丟銅蘭城國際音樂節即將登場 5大洲共20個團隊演出

宜蘭「丟丟銅蘭城國際音樂節」9月3日至11日舉行，市公所邀請國內外20個團隊參與演出，除了在主會場的演藝廳以外，還會前往...

七堵鐵道園區 9月3日變身日本動漫「烏龍派出所」

基隆市府與日本動漫「烏龍派出所」合作，海外出差首站來到七堵鐵道紀念園區，結合日式風情車站帶給民眾熟悉的警所場景，展覽將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。