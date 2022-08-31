聽新聞
test
0:00 / 0:00
暖暖運動公園球場地坪照明更新啟用 舒適友善運動環境
基隆市暖暖運動公園啟用迄今已逾20年，有直排輪溜冰場、籃球場、網球場是基隆重要運動場域，市府3年投入近3500萬元，改善周邊環場步道、兒童遊戲場、運動場地地坪及照明更新，近日整修改善場地地坪及照明設施完工今天啟用，是友善民眾下班後夜間運動的好去處。
市立體育場表示，經過這次整修工程，不僅解決過去場地生苔、濕滑等問題，周邊廁所都大幅改善，市府日後會加強管理維護，除了期許市民朋友共同愛惜，也感謝愛好運動的市民朋友，在改善過程中不斷給予主辦單位建議。
園區面積8.6公頃的暖暖運動公園，與暖東苗圃隔著一座入口意象以礦坑文化為設計理念的暖暖吊橋，兩相對望，園區內休憩運動設施豐富多元，除有今年2月開放使用的環場步道、6月啟用的遊戲場，今日落成嶄新籃球場、網球場及直排輪溜冰場供民眾使用，整體空間更加完善舒適，也讓基隆成為友善運動城市。
為提供民眾友善休閒遊憩活動空間，市府3年內投入近3500萬元，優化暖暖運動公園環場步道、兒童遊戲場、各運動場地地坪及照明更新，提供民眾優質運動休閒場域，副市長林永發今天主持啟用，並小試身手投籃，歡迎市民朋友一起來運動。
林永發指出，在立委蔡適應協助下，中央補助1945萬元，地方在市議員支持下，市府自籌1458萬陸續完成整修。
常到運動公園的民眾說，以前照明不足，現在更新照明後，晚間打球相當舒適也方便，是民眾下班後夜間運動的好去處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言