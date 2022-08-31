宜縣府辦活動有人穿白衣嗆場不厚道 民進黨：路過沒衝場

宜蘭縣政府今天在縣府大廳舉辦賞星樂目活動宣傳時，民進黨縣黨部邀集議員穿著白衣在縣府門口辦記者會，雙方只隔一牆，一行人後來手拿牌走進大廳、繞行迴廊前往選委會。綠營此舉，遭參加活動的議員批，縣府努力辦活動繁榮觀光經濟，卻有人穿白衣嗆場惹騷動，作法不厚道；縣黨部則說，只是路過，沒有踢館或衝場。

宜蘭縣政府9月24日晚間6點在南方澳豆腐岬風景區舉辦「蘭陽賞星樂目音樂會」，今天縣長林姿妙與觀光旅宿業協會、縣議員上午進行活動宣傳記者會，同一時段民進黨縣議會黨團在縣府大門口召開記者會，每人身穿白T、白衣胸前印有「下架貪汙縣長、反對家族干政」，一行人開完記者會後，舉牌走進縣政府大廳活動會場後方，繞過迴廊前往選委會，4位縣議員要去辦理參選登記。

白衣、手拿牌的動作引起騷動，不少參與活動者及縣府員工看著綠營人士這一連串動作，無黨籍縣議員黃定和表示，台灣習俗人家在做喜事，你卻穿白衣來亂，這樣不好啦，辦喜事是要鼓掌祝福，避開不好的行為，這對台灣人的感情有傷害。

莊淑如議員說，縣政府舉辦活動了努力帶動觀光發展，這對宜蘭人都好，民進黨不應該穿白衣嗆場影響活動進行，作法「不厚道」，讓人看不下去。

民進黨縣黨部主委陳俊宇表示，他們靜靜走過，而且是貼著服務台繞過去選委會，完全沒有叫囂 及踢館，今天主題是「民進黨提名議員聯合登記」，而在縣府大門口外開記者會，針對近日縣長的相關問題發表意見後要去選委會辦理登記，並無針對縣府大廳的活動干擾。