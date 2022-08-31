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花蓮吉安鄉公有市場集點換消費券 預估創近百萬商機

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
吉安鄉長游淑貞（右）邀請鄉親走入公有傳統市場，安心選購新鮮又實惠的農產品，還能享優惠好康。圖／吉安鄉所提供
吉安鄉長游淑貞（右）邀請鄉親走入公有傳統市場，安心選購新鮮又實惠的農產品，還能享優惠好康。圖／吉安鄉所提供

花蓮吉安鄉公所推出公有市場「消費集點換券購go」活動，自明天9月1日起，前往吉安鄉仁里、慶豐及北昌等公有市場，消費每滿100元即可兌換1點，單筆最多可兌換5點，集滿5點即可馬上兌換100元消費購物券，等於消費500元換100元購物券，除了提升市場買氣，更預估將創造近百萬元商機。

為提升傳統公有市場的整體環境，吉安鄉公所陸續推動鄉內3處公有市場的耐震補強，以及環境安全改善工程，營造更明亮潔淨、舒適衛生的購物環境；推動優惠活動，以平價折扣刺激購買意願，吸引消費者回流傳統市場，活動將發放3600張面額50元購物體驗券。

「百萬商機打造菜市場庶民經濟」鄉長游淑貞說，在仁里、慶豐及北昌公有市場，共有近120個攤位參與集點換券活動，不僅可以共同集點兌換購物券，使用購物券再消費，也可併計入消費集點，買愈多省愈多，邀請鄉親走入公有傳統市場，安心選購新鮮又實惠的農產品、探索原民野菜滋味、享用在地人氣美食。

吉安鄉公所表示，公有市場「消費集點換券購go」活動，自9月1日起至11月15日止，於仁里、慶豐及北昌市場發放集點卡，消費者可向公所駐點人員或市場自治會領取集點卡，每人1次限領1張，買蔬果、商品滿100元後，出示當天購買商品或電子支付記錄，就能獲得1點，集滿5點即可兌換2張50元購物券，優惠名額至消費券發完為止，更多活動詳情請洽鄉公所官方網站查詢

花蓮吉安鄉公所推出公有市場「消費集點換券購go」活動，自明天起，前往吉安鄉仁里、慶豐及北昌等公有市場，消費500元兌換100元消費購物券。圖／吉安鄉所提供
花蓮吉安鄉公所推出公有市場「消費集點換券購go」活動，自明天起，前往吉安鄉仁里、慶豐及北昌等公有市場，消費500元兌換100元消費購物券。圖／吉安鄉所提供

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