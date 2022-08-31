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兼顧學力與競技 花蓮三民國中棒球隊接連奪冠

中央社／ 花蓮縣31日電

花蓮縣三民國中棒球隊8月初勇奪新北市主委盃邀請賽冠軍，近日於金龍盃菁英賽再奪冠，消息傳回全校師生無比興奮，校長林國源表示，兼顧學力與競技是球隊經營方向。

花蓮縣三民國中109學年度起轉型為公辦民營學校，由誠致基金會引進美國KIPP（Knowledge Is PowerProgram，知識就是力量計畫）的教學理念，以品格教育為基礎，採差異化教學。

校長林國源今天接受中央社記者訪問表示，學校原本就有體育班，目前體育班學生約60多名；傳統的體育班著重在運動競技，學科難免偏廢，根據統計國內職棒相關資料顯示，職棒球員平均30多歲就面臨退役，若學力不足，對未來發展不利。

林國源說，學校轉型為實驗教育後，設定兼顧品格、學力與競技的球隊經營路線，除了日常生活中持續要求品格教育、注重學業外，並特別設計「成長卡」，球員行為指標達一定分數，才能參加「夜訓」；若想參加校外比賽，須通過考核，包括平日的學習態度與月段考成績，達到標準後才能取得對外參賽資格。

林國源指出，由於棒球隊長年比賽，有些球員學習程度仍停留在國小二、三年級階段，學校就比其他公立學校資源豐沛，有數位影片可供學生補救教學，也有相關師資可以陪伴孩子在數位、實體兩方面解決學習的落差。

三民國中位處花東縱谷中間，學生來自玉里、卓溪等附近鄉鎮，林國源說明，學校共107名學生，今年因小六應屆生比往年少，新生有25人（體育班17人、普通班8人）。也因為地理環境，球隊要外出比賽，交通、住宿費等成本較高，經費除誠致基金會挹注，也靠支持教育理念的民眾小額捐款。

林國源說，過去一年靠著認同球隊經營理念的家長募款新台幣10多萬元，這一次到台中參加金龍盃全國青少棒菁英賽開銷16、17萬元，雖是入不敷出，苦惱球隊經費，但抱回冠軍獎盃振奮大家。

球隊由教練張志強、汪天祥領軍，這學期又多聘一名教練，接下來調整戰力，備戰明年3、4月舉辦的全國青少棒硬式聯賽。

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