聽新聞
test
0:00 / 0:00
基港幼稚園55年前走入歷史 今以教保服務中心「復校」
基隆港務分公司的前身基隆港務局，1950年代初期曾在仙洞地區成立「基港幼稚園」，1967年停招。港公司配合行政院政策，在睽違55年後，今天以基隆港職場互助教保服務中心形式「復校」。
基隆港務分公司表示，半世紀多以前在仙洞成立的基港幼稚園，提供當時眾多居住當地的員工托育服務，每年畢業人數最多曾近百名，後來停招。
港方說，配合行政院「政府機關（構）加速推動公共化教保及托育服務政策」、「我國少子女化對策計畫」，經歷近1年的籌備，終於讓停辦超過半世紀的基港幼稚園，在原基隆港務局員工訓練所舊址，以基隆港職場互助教保服務中心復校，具世代傳承意義。
港務分公司今天舉辦教保服務中心揭幕儀式，交通部主任秘書黃荷婷、台灣港務公司董事長李賢義、台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純等人出席，並邀請小朋友和家長同樂，出席者中還有早年基港幼稚園畢業生。
基隆港務分公司說，基隆港教保中心內部以溫暖色調燈光，搭配原木質感裝潢，營造溫馨的日式風格。中心由社團法人台灣幼兒早期教育協會經營，收托2歲到不足6歲混齡幼兒，2班共收60人。
基隆港教保中心除基本的教室、配膳室、廁所外，還有能讓小朋友「尖叫」的熱情探索沙坑運動場、開心農場生態體驗區、水畫牆等結合自然素材的遊戲空間。明年度計畫增設溜滑梯、搖搖馬、翹翹板、海洋空間水岸遊戲區、航行前進貨櫃遊戲區等設施。有意報名的家長可電洽(02)24280805徐主任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言