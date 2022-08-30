基港幼稚園55年前走入歷史 今以教保服務中心「復校」

基隆港務分公司的前身基隆港務局，1950年代初期曾在仙洞地區成立「基港幼稚園」，1967年停招。港公司配合行政院政策，在睽違55年後，今天以基隆港職場互助教保服務中心形式「復校」。

基隆港務分公司表示，半世紀多以前在仙洞成立的基港幼稚園，提供當時眾多居住當地的員工托育服務，每年畢業人數最多曾近百名，後來停招。

港方說，配合行政院「政府機關（構）加速推動公共化教保及托育服務政策」、「我國少子女化對策計畫」，經歷近1年的籌備，終於讓停辦超過半世紀的基港幼稚園，在原基隆港務局員工訓練所舊址，以基隆港職場互助教保服務中心復校，具世代傳承意義。

港務分公司今天舉辦教保服務中心揭幕儀式，交通部主任秘書黃荷婷、台灣港務公司董事長李賢義、台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純等人出席，並邀請小朋友和家長同樂，出席者中還有早年基港幼稚園畢業生。

基隆港務分公司說，基隆港教保中心內部以溫暖色調燈光，搭配原木質感裝潢，營造溫馨的日式風格。中心由社團法人台灣幼兒早期教育協會經營，收托2歲到不足6歲混齡幼兒，2班共收60人。