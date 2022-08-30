聽新聞
test
0:00 / 0:00

基港幼稚園55年前走入歷史 今以教保服務中心「復校」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港教保中心今天揭幕，出席來賓共同見證基港幼稚園「復校」。圖／基隆港務分公司提供
基隆港教保中心今天揭幕，出席來賓共同見證基港幼稚園「復校」。圖／基隆港務分公司提供

基隆港務分公司的前身基隆港務局，1950年代初期曾在仙洞地區成立「基港幼稚園」，1967年停招。港公司配合行政院政策，在睽違55年後，今天以基隆港職場互助教保服務中心形式「復校」。

基隆港務分公司表示，半世紀多以前在仙洞成立的基港幼稚園，提供當時眾多居住當地的員工托育服務，每年畢業人數最多曾近百名，後來停招。

港方說，配合行政院「政府機關（構）加速推動公共化教保及托育服務政策」、「我國少子女化對策計畫」，經歷近1年的籌備，終於讓停辦超過半世紀的基港幼稚園，在原基隆港務局員工訓練所舊址，以基隆港職場互助教保服務中心復校，具世代傳承意義。

港務分公司今天舉辦教保服務中心揭幕儀式，交通部主任秘書黃荷婷、台灣港務公司董事長李賢義、台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純等人出席，並邀請小朋友和家長同樂，出席者中還有早年基港幼稚園畢業生。

基隆港務分公司說，基隆港教保中心內部以溫暖色調燈光，搭配原木質感裝潢，營造溫馨的日式風格。中心由社團法人台灣幼兒早期教育協會經營，收托2歲到不足6歲混齡幼兒，2班共收60人。

基隆港教保中心除基本的教室、配膳室、廁所外，還有能讓小朋友「尖叫」的熱情探索沙坑運動場、開心農場生態體驗區、水畫牆等結合自然素材的遊戲空間。明年度計畫增設溜滑梯、搖搖馬、翹翹板、海洋空間水岸遊戲區、航行前進貨櫃遊戲區等設施。有意報名的家長可電洽(02)24280805徐主任。

基隆港教保中心今天揭幕，出席來賓共同見證基港幼稚園「復校」。圖／基隆港務分公司提供
基隆港教保中心今天揭幕，出席來賓共同見證基港幼稚園「復校」。圖／基隆港務分公司提供
基隆港教保中心今天揭幕，台灣港務公司董事長李賢義出席致詞。圖／基隆港務分公司提供
基隆港教保中心今天揭幕，台灣港務公司董事長李賢義出席致詞。圖／基隆港務分公司提供

基隆港 幼稚園

延伸閱讀

推動蔡總統托幼政策 昔日台東看守所變身幼兒園

教育部二度公告要修法「2歲混齡3至4歲班」 全教總再轟：荒唐

正式遷離基隆港東岸 海軍威海營區舉行降旗儀式

嘉義市將多5處職場教保中心 搶幼園招生？市府：待觀察

相關新聞

花蓮高價收購小花蔓澤蘭

每年10至12月是小花蔓澤蘭開花季節，為阻絕「綠癌」，花蓮縣府獲林務局補助再加碼，祭出全台最高的每公斤8元收購價，鼓勵民...

南方澳新橋 拚12月完工

宜蘭縣南方澳大橋2019年斷橋釀6名外籍漁工罹難，宜蘭地檢署前天起訴6人；大橋重建，目前引道已完工，主橋尚有航道上方12...

基港幼稚園55年前走入歷史 今以教保服務中心「復校」

基隆港務分公司的前身基隆港務局，1950年代初期曾在仙洞地區成立「基港幼稚園」，1967年停招。港公司配合行政院政策，在...

影／3對3國際聯盟賽颱風攪局 9月3日國門廣場改正濱國中

國際籃球總會FIBA認證國際3對3籃球聯盟3X3.EXE聯盟賽，將於9月3日在正濱國中體育館熱情登場，林右昌市長歡迎民眾...

影／福爾摩沙馬戲團魅力登場 基隆連3天「潘朵拉的盒子」

為了藝術深入更多社區，降低地理條件上的限制，基隆市文化局主辦的「2022藝術進區」，攜手FOCA福爾摩沙馬戲團帶來親子馬...

南方澳大橋主橋缺口11月閉合 拚12月重建完工

宜蘭縣南方澳大橋2019年斷橋，釀6名外籍移工罹難，宜蘭地檢署昨偵結，依過失致死、過失傷害罪嫌起訴6人。總統蔡英文承諾3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。