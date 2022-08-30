花蓮赤科山金針遭旱災 現金救助每公頃2.9萬元

中央社／ 花蓮縣30日電
花蓮縣玉里鎮赤科山種植的金針，受7月以來連續多日高溫且未降雨影響，部分金針菜植株出現葉面乾枯、未抽花梗及花梗短小等情況。經農政單位勘查，農委會30日公告玉里鎮為辦理金針菜7月乾旱農業天然災害現金救助地區。（玉里鎮公所提供）
花蓮縣玉里鎮赤科山種植的金針，受7月以來連續多日高溫且未降雨影響，部分金針菜植株出現葉面乾枯、未抽花梗及花梗短小等情況。經農政單位勘查，農委會30日公告玉里鎮為辦理金針菜7月乾旱農業天然災害現金救助地區。（玉里鎮公所提供）

花蓮兩大金針山都有因高溫乾旱而有受災情形，富里鄉六十石山已於23日公告天然災害現金救助，玉里鎮赤科山今天也公告每公頃救助新台幣2萬9000元，9月12日以前到鄉公所申請。

花蓮縣玉里鎮赤科山是全台第3大金針產地，種植金針面積約170公頃，留花作為觀光觀賞約40公頃，其餘為經濟作物。

玉里鎮公所今天發布訊息表示，自7月以來連續多日高溫且未降雨影響，關心金針農友及農作物情形，於8月24日邀集縣政府、花蓮區農業改良場、農糧署東區分署、玉溪農會到赤科山區勘查，發現部分金針菜植株有葉面乾枯、未抽花梗及花梗短小等情況。

為協助受災農友儘早復耕復建，保障收益，經縣府向農委會爭取，農委會今天公告玉里鎮為辦理金針菜7月乾旱農業天然災害現金救助地區。

代理鎮長江東成表示，受災農友可自8月31日起至9月12日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明；有申請留花補助者勿重複申請。

受損「金針菜」救助額度每公頃2萬9000元，農友須依規定辦理，包括實際從事農作生產者、申報項目損失率達20%以上者、同曆年救助以一次為限。

花蓮 高溫

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