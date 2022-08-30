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影／3對3國際聯盟賽颱風攪局 9月3日國門廣場改正濱國中

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國際籃球總會FIBA認證國際3對3籃球聯盟3X3.EXE聯盟賽，將於9月3日在正濱國中體育館熱情登場。記者游明煌／攝影
國際籃球總會FIBA認證國際3對3籃球聯盟3X3.EXE聯盟賽，將於9月3日在正濱國中體育館熱情登場。記者游明煌／攝影

國際籃球總會FIBA認證國際3對3籃球聯盟3X3.EXE聯盟賽，將於9月3日在正濱國中體育館熱情登場，林右昌市長歡迎民眾到場，為選手們加油，指原本是要在國門廣場舉行，但因颱風可能攪局，因此改到正濱國中。

林右昌市長表示，3對3籃球賽是奧運新增的正式項目，3X3.EXE國際聯盟賽為世界最大的跨國3X3籃球聯盟，前兩年都有在基隆舉辦，將3對3國際籃球賽事與基隆特色景點結合，得到了極大的回響，帶動運動風氣。

今年3X3.EXE國際聯盟賽由日本、泰國、紐西蘭及台灣等4個國家共92隊組成，台灣有北區男子組6隊、南區男子組7隊，加上女子組8隊，連續第3年在基隆舉辦，讓民眾能近距離參與國際賽事，相當難得。

此次比賽女子組陣容不容小覷，除了許多匯集國內現役的WSBL女將及UBA明星球員外，台北天淨隊及台北中華電信隊分別有今年在新加坡舉行的3X3亞洲盃國手陳芷英及徐詩涵參賽。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，參與比賽的選手、加油團及旅客能夠在熱門景區參與體育盛事的同時，除了可感受基隆城市風貌蛻變的風貌，也歡迎走訪基隆旅遊景點。主辦單位中華民國運動休閒協會將此次籃球賽事比照國際3對3籃球賽的賽制，歡迎喜愛籃球的民眾到場觀賽交流，參加籃球互動遊戲，民眾還有機會獲得活動紀念襪。

基隆市籃球委員會主委的蔡適應表示，今年的3對3和全場的賽事多，Fiba 3x3的4強隊伍目前已經出爐，有「貳樓沙龍」、「基隆市民」、「菜渣卡牙縫上」、「注意倒車」等4隊，也因為有颱風的關係，本來要在國門廣場產生出冠軍隊的賽程延後，改到正濱國中比賽，未來的奧運三對三比賽將會蓬勃發展，他會幫助基隆的籃球發展，讓更多賽事在基隆舉辦。

基隆 林右昌

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