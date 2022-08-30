影／福爾摩沙馬戲團魅力登場 基隆連3天「潘朵拉的盒子」
為了藝術深入更多社區，降低地理條件上的限制，基隆市文化局主辦的「2022藝術進區」，攜手FOCA福爾摩沙馬戲團帶來親子馬戲作品《潘朵拉的盒子》，從9月2到4日一連3天，在碇內15號公園風雨籃球場、七堵鐵道紀念公園及正濱遊客服務中心戶外廣場帶來馬戲演出。
市長林右昌表示，基隆積極推廣藝術教育，將藝術帶入社區，透過欣賞多元化的藝文團體演出，讓市民能直接與藝術對話，陶冶市民藝術氣息，提升藝術教育，培養城市美學。此次特別邀請到FOCA福爾摩沙馬戲團連3天在3地演出，讓不同地區的市民，走出家門就能欣賞充滿歡樂、精湛、震撼的特技馬戲演出，歡迎市民朋友帶一家老小來看戲，享受難忘的觀影體驗。
文化局長陳靜萍表示，從2016年起推廣藝術進入社區活動，培養民眾進入社區觀看演出的習慣，6年來已漸漸達成成效。今年2022鷄籠中元祭放水燈花車遊行，FOCA福爾摩沙馬戲團精心的開場演出即為基隆民眾帶來深刻印象，此次再合作，透過系列更為完整的表演藝術設計，讓改編自希臘神話故事的《潘朵拉的盒子》，結合特技、雜耍、小丑等項目，以幽默詼諧的表演方式呈現。
FOCA福爾摩沙馬戲團成立於2011年，以美麗寶島臺灣所命名，結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，媒合各類表演型態，發展獨具一格的肢體語彙與表演風格。演出場次9月2日晚間7點半在碇內15號公園風雨籃球場，9月3日下午5點在七堵鐵道紀念公園，9月4日下午5點在正濱服務中心戶外廣場。
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