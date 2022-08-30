推動蔡總統托幼政策 昔日台東看守所變身幼兒園

推動總統蔡英文「托幼」政策，台東監獄將閒置的宿舍和過去看守所改建為托育兒中心及幼兒園，不僅服務台東監所員工，也擴大嘉惠到一般民眾。

法務部台東小白鯨教保服務中心今天揭幕。台東監獄典獄長林順斌表示，為配合行政院推動「0到6歲幼兒，國家跟你一起養」及「政府機關（構）加速推動公共化教保及托育服務」政策，將閒置員工宿舍改建為「法務部台東小白鯨職場互助教保服務中心」。

林順斌說，「小白鯨教保服務中心」的揭牌，也為法務部所屬台東地區機關之職場互助教保中心揭開序幕，具有歷史性象徵意義；教保服務中心委託社團法人金字塔幼兒教育研究學會經營，將招收2到6歲（2歲至入國民小學前）幼兒20名托育服務。

基於友善職場理念，除提供法務部所屬台東地區機關員工子女、孫子女外，另亦提供鄰近政府機關（構）員工及附近社區民眾便利的托育服務。

另外，在台東市中山路由過去的看守所改建的「矯正藝文館」目前也在趕工中，預計年底前接續成立法務部台東小藍鯨非營利幼兒園，屆時將可招生3個班，提供3到6歲共60名幼兒就學，擴大推動政府「0到6歲國家跟你一起養」之良善照顧幼兒政策，著實從根本解決少子化問題。