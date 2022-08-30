南方澳大橋主橋缺口11月閉合 拚12月重建完工

宜蘭縣南方澳大橋2019年斷橋，釀6名外籍移工罹難，宜蘭地檢署昨偵結，依過失致死、過失傷害罪嫌起訴6人。總統蔡英文承諾3年內完成新橋重建，但是工期因5月橋面灌漿出狀況而延宕。公路總局蘇花公路改善工程處表示，新橋進度截至昨日已達94%，預計12月18日前完成。

蘇花改工程處受託擔起重建南方澳大橋的重責大任，新橋原地重建且以鯖魚意象為設計，全長796.53公尺，包含橋樑595公尺、兩側引道201.53公尺，增設機車道以分流汽機車，加寬人行道，也規劃4處觀景平台、橋上景觀設施等，工程經費耗資逾8億元。

新橋2020年7月16日開工，總統蔡英文承諾3年內完成重建，施工團隊全力趕工，以兌現今年9月18日完工。然而，主橋P7墩柱第14節塊5月27日發生橋面灌漿瑕疵，工程被迫延後3個月，蘇花改工程處指出，8月3日拆除第14號節塊，已於8月15日重做完成。

蘇花改工程處表示，新橋引道已完工，主橋目前尚有2處缺口，分別為航道上方12公尺、東側近豆腐岬端11公尺，亦即全長796.53公尺有23公尺待完成，預計11月15日前完成閉合；橋面人行道、景觀護欄、景觀鯖魚意象、瀝青混凝土、標線、照明等則是12月18日前完工。

另外，南方澳大橋下的地磅站、宜蘭縣漁民權益協會與宜蘭縣延繩漁業協會的倉庫、停車場等，將於12月18日前完成。新橋進度截至昨天已達94%。