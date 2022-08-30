快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南方澳大橋主橋缺口11月閉合 拚12月重建完工

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
南方澳大橋新橋重建工程，主橋2缺口預計11月15日前完成閉合。記者林佳彣／攝影
南方澳大橋新橋重建工程，主橋2缺口預計11月15日前完成閉合。記者林佳彣／攝影

宜蘭南方澳大橋2019年斷橋，釀6名外籍移工罹難，宜蘭地檢署昨偵結，依過失致死、過失傷害罪嫌起訴6人。總統蔡英文承諾3年內完成新橋重建，但是工期因5月橋面灌漿出狀況而延宕。公路總局蘇花公路改善工程處表示，新橋進度截至昨日已達94%，預計12月18日前完成。

蘇花改工程處受託擔起重建南方澳大橋的重責大任，新橋原地重建且以鯖魚意象為設計，全長796.53公尺，包含橋樑595公尺、兩側引道201.53公尺，增設機車道以分流汽機車，加寬人行道，也規劃4處觀景平台、橋上景觀設施等，工程經費耗資逾8億元。

新橋2020年7月16日開工，總統蔡英文承諾3年內完成重建，施工團隊全力趕工，以兌現今年9月18日完工。然而，主橋P7墩柱第14節塊5月27日發生橋面灌漿瑕疵，工程被迫延後3個月，蘇花改工程處指出，8月3日拆除第14號節塊，已於8月15日重做完成。

蘇花改工程處表示，新橋引道已完工，主橋目前尚有2處缺口，分別為航道上方12公尺、東側近豆腐岬端11公尺，亦即全長796.53公尺有23公尺待完成，預計11月15日前完成閉合；橋面人行道、景觀護欄、景觀鯖魚意象、瀝青混凝土、標線、照明等則是12月18日前完工。

另外，南方澳大橋下的地磅站、宜蘭縣漁民權益協會與宜蘭縣延繩漁業協會的倉庫、停車場等，將於12月18日前完成。新橋進度截至昨天已達94%。

宜蘭地檢署昨偵結南方澳大橋坍塌案並起訴6人，蘇花改工程處表示不影響工程施工，倒是擔心颱風來襲恐影響進度，橋面工作、停車場、整補場等處均無法施工，得等到雨過、地乾才能繼續施作。

南方澳大橋新橋重建進度，截至昨日已達94%，預計12月18日完工。記者林佳彣／攝影
南方澳大橋新橋重建進度，截至昨日已達94%，預計12月18日完工。記者林佳彣／攝影

宜蘭 南方澳大橋

延伸閱讀

大甲中山路人行道破損 民代爭取195萬修復下月完工

南方澳大橋竟用「矽利康」補縫隙 鹽水鏽蝕吊索連環斷

南方澳大橋坍塌未按圖施工且監造不實起訴6人 另有案外案

阿公趴在彰雲大橋河床 二水消防分隊員救起送醫仍不治

相關新聞

蘇揆指示設海水淡化廠 寄望颱風解渴基隆！

針對基隆水情吃緊，基隆市長林右昌今天說，去年為抗旱在新竹設置的海水淡化設備，確定要移到基隆八斗子漁港廢油庫旁組裝，自來水...

黃希賢選市長 「做好路平燈亮比畫大餅更能點亮基隆」

基隆市長無黨籍參選人黃希賢今天表示，若當選市長將成立「基隆道路挖掘管理中心」，因為路不平、燈不亮、河川水溝不通且臭，是基...

影／福爾摩沙馬戲團魅力登場 基隆連3天「潘朵拉的盒子」

為了藝術深入更多社區，降低地理條件上的限制，基隆市文化局主辦的「2022藝術進區」，攜手FOCA福爾摩沙馬戲團帶來親子馬...

南方澳大橋主橋缺口11月閉合 拚12月重建完工

宜蘭縣南方澳大橋2019年斷橋，釀6名外籍移工罹難，宜蘭地檢署昨偵結，依過失致死、過失傷害罪嫌起訴6人。總統蔡英文承諾3...

宜縣府服務品質卓越 環保局角逐「政府服務獎」拚榮譽

宜蘭縣政府年度「服務品質卓越獎」評選結果出爐，前3名為縣府環保局、警察局，以及宜蘭縣動植物防疫所，縣長林姿妙今天在縣務會...

影／點紙成金！手抄紙創作5顆青石得16萬元獎金

2022台東工藝設計獎展覽今天頒獎，台藝大碩三研究生謝曦文創作的作品「魔幻時刻BlueHour」，以手抄紙創作5顆青石拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。