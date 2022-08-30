宜縣府服務品質卓越 環保局角逐「政府服務獎」拚榮譽

宜蘭縣政府年度「服務品質卓越獎」評選結果出爐，前3名為縣府環保局、警察局，以及宜蘭縣動植物防疫所，縣長林姿妙今天在縣務會議表揚及頒予獎金鼓勵；獲獎單位代表宜蘭角逐行政院國發會第5屆「政府服務獎」，環保局所提計畫更在全國113個參賽機關脫穎而出，將進入第2階段評選。

縣府舉辦「服務品質卓越獎」行之有年，鼓勵縣府團隊各級單位主動積極創新求變，提供客製化及貼心便民服務，今年共6個單位角逐榮譽，由政大與宜大教授、參議，經初審和複評選出優質前3名，並頒予5萬、4萬、3萬元獎勵金。

環保局攜手冬山鄉居民、學校發起NGO協力合作模式，導入工研院空氣汙染監測技術（傅立葉轉換紅外線光譜儀），從空汙異味科技檢測調查，確認空氣汙染物種類和濃度，並於監測執行過程中紀錄異味發生時間、特徵，最終與監測數據比對出影響環境品質的汙染源。

縣府指出，有別於過去環保稽查執行作法，環保局提出「公私協力改善工業區周邊民眾反映異味問題」計畫，運用科技檢測、公私協力模式，改善工廠空氣污染排放問題，不只讓民眾了解居住環境的空汙異味成因，工廠也能清楚自身製程的問題所在，進而擬定改善策略來解決問題，以達空汙異味有效管制的初衷。

警察局主動運用民間資源，向美國原廠台灣分公司生命科技廠商提出「快速DNA鑑定系統應用建置」合作方案，該系統具有操作流程簡便、縮短鑑定時間、自動化型別比對等優點，可及時提供偵查人員鎖定嫌犯身分、相關事證，增加刑事案件的破案契機及速度。

縣府說明，該系統成功運用於去年10月重大刑案的礁溪搶銀樓事件，鑑識人員在場進行生物跡證分析鑑驗，縮短DNA鑑定時間，再以DNA 鑑定結果，順利突破嫌犯心防，3日內宣布破案；宜蘭縣警局更成為6都以外，使用此系統並迅速破案的地方縣市警政單位。

宜蘭縣動植物防疫所「守護毛小孩 形賦動物公民權」，整合民間愛心人士及動物保護團體，公私協力推動「混種犬貓免費絕育」流浪動物源頭減量工作，也設置寵物公園提升縣內毛小孩的福利。

縣府提到，動植物防疫所推行「寵物火化服務」獲民眾使用與好評，也結合晶片植入、狂犬病疫苗注射、流浪動物認養、流浪動物收容管理等動物保護主要工作，讓毛小孩一生能受政府單位關注，使宜蘭縣成為動物友善城市的先驅。