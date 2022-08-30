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全台最高！花蓮下月起每公斤8元收購小花蔓澤蘭

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府獲得林務局補助再加碼，祭出全台最高的每公斤8元收購價，鼓勵民眾共同移除「綠癌」小花蔓澤蘭。圖／縣府提供
花蓮縣府獲得林務局補助再加碼，祭出全台最高的每公斤8元收購價，鼓勵民眾共同移除「綠癌」小花蔓澤蘭。圖／縣府提供

每年10到12月是小花蔓澤蘭開花季節，為阻絕「綠癌」，花蓮縣府獲林務局補助再加碼，祭出全台最高的每公斤8元收購價，鼓勵民眾共同移除，下月1日起至10月底，可帶移除的小花蔓澤蘭到吉安、壽豐等7個配合鄉鎮公所，或縣府農業處保育與林政科辦理。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，小花蔓澤蘭藤蔓生長快速，常在廢棄農田，水溝邊迅速蔓延，甚至為了爭奪陽光，爬上樹冠遮蔽光線，造成樹木衰弱枯萎，有「綠癌」之稱。小花蔓澤蘭從開花到結實、散播種子只需要短短15天，因此選擇開花之前辦理收購，希望藉由民力共同抑制族群生長。

縣府指出，今年度委託吉安、壽豐、光復、瑞穗、萬榮、玉里、豐濱7個鄉鎮公所辦理，由林務局補助5元，縣府再加碼3元，每公斤8元收購價是全台最高，下月1日起開跑，一直到10月底截止。

陳淑雯說，縣民或是登記有案的社區發展協會都可參加，建議低處植株可以徒下拉下收集到塑膠袋內，若是植株攀爬太高無法拉下，可採斷根處理，並拔除土壤內的根系。民眾到配合的7個鄉鎮公所或縣府農業處保育與林政科繳交植物體時，請攜帶身分證、印章及存摺影本，洽詢電話（03）8225724。

不只縣府辦收購，花蓮林管處近年也辦理多次移除活動，並成立「花蓮縣外來入侵種植物移除作業平台」，運用空拍監測小花蔓澤蘭分布，與相關單位、NGO團體、社區、學校等，共同推動小花蔓澤蘭的防治工作。

花蓮縣府獲得林務局補助再加碼，祭出全台最高的每公斤8元收購價，鼓勵民眾共同移除「綠癌」小花蔓澤蘭。圖／縣府提供
花蓮縣府獲得林務局補助再加碼，祭出全台最高的每公斤8元收購價，鼓勵民眾共同移除「綠癌」小花蔓澤蘭。圖／縣府提供

小花蔓澤蘭 花蓮 吉安

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