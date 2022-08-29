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影／蘭嶼39年沉船「堡壘號」漏油汙染 海保署將派潛水員勘查

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
「堡壘號」39年前沉沒於蘭嶼八代灣約36米深國際錨點，成為人工魚礁，因為珊瑚礁、熱帶魚數量繁多，已成為知名潛水點。圖／藍海屋潛水提供
「堡壘號」39年前沉沒於蘭嶼八代灣約36米深國際錨點，成為人工魚礁，因為珊瑚礁、熱帶魚數量繁多，已成為知名潛水點。圖／藍海屋潛水提供

台東蘭嶼潛水業者昨天發現，蘭嶼八代灣已沉沒39年「堡壘號」貨船，船尾部出現漏油，黑色機油泡泡不斷洩漏入海洋，因洩漏速度不快，漂到海面就被洋流沖散，尚未發現明顯海洋汙染，縣環保局與海保署聯絡後，除衛星監控也將派潛水員到沉船現場查看。

海保署表示，蘭嶼著名潛點八代灣沉船船尾處疑似鏽蝕破洞，導致油泡滲漏，經衛星監控及油汙擴散模擬，監控推估油汙可能影響範圍，經調閱8月23日上午10時許光學衛星影像，沉船周圍海域未發現異常，將持續監控。

海保署說明，蘭嶼目前已備有海汙資材，也請台東縣環保局調度油吸附資材至蘭嶼，並請淨海大聯盟蘭嶼潛水員，視天候狀況前往沉船現場，確認是否持續滲漏油泡。

蘭嶼潛水業者昨天發現，沉船已經39年的「堡壘號」貨輪尾部出現漏油，黑色機油從鏽蝕船體，像冒泡泡般不斷地洩漏到海洋，所幸洩漏速度不算快，漂到海面即被洋流沖散，目前未發現明顯海洋汙染，但建議主管單位盡快處理。

據了解，韓國籍萬噸貨輪「堡壘號」，1983年9月27日自日本航行至新加坡，航經小蘭嶼附近因誤觸礁石，沉沒於蘭嶼八代灣約36米深國際錨點，沉船之後因風浪斷成兩截、成為人工魚礁，因為珊瑚礁、熱帶魚數量繁多，已成為知名潛水點。

「堡壘號」39年前沉沒於蘭嶼八代灣約36米深國際錨點，成為人工魚礁，因為珊瑚礁、熱帶魚數量繁多，已成為知名潛水點。圖／藍海屋潛水提供
「堡壘號」39年前沉沒於蘭嶼八代灣約36米深國際錨點，成為人工魚礁，因為珊瑚礁、熱帶魚數量繁多，已成為知名潛水點。圖／藍海屋潛水提供

蘭嶼 漏油 海洋汙染 台東

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