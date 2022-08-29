影／蘭嶼39年沉船「堡壘號」漏油汙染 海保署將派潛水員勘查

台東蘭嶼潛水業者昨天發現，蘭嶼八代灣已沉沒39年「堡壘號」貨船，船尾部出現漏油，黑色機油泡泡不斷洩漏入海洋，因洩漏速度不快，漂到海面就被洋流沖散，尚未發現明顯海洋汙染，縣環保局與海保署聯絡後，除衛星監控也將派潛水員到沉船現場查看。

海保署表示，蘭嶼著名潛點八代灣沉船船尾處疑似鏽蝕破洞，導致油泡滲漏，經衛星監控及油汙擴散模擬，監控推估油汙可能影響範圍，經調閱8月23日上午10時許光學衛星影像，沉船周圍海域未發現異常，將持續監控。

海保署說明，蘭嶼目前已備有海汙資材，也請台東縣環保局調度油吸附資材至蘭嶼，並請淨海大聯盟蘭嶼潛水員，視天候狀況前往沉船現場，確認是否持續滲漏油泡。

蘭嶼潛水業者昨天發現，沉船已經39年的「堡壘號」貨輪尾部出現漏油，黑色機油從鏽蝕船體，像冒泡泡般不斷地洩漏到海洋，所幸洩漏速度不算快，漂到海面即被洋流沖散，目前未發現明顯海洋汙染，但建議主管單位盡快處理。