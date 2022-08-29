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台東市博愛、新生及博愛、鐵花路口 9月1日啟用科技執法

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東市博愛、新生及博愛、鐵花路口科技執法，9月1日上午8時啟用。記者卜敏正／翻攝
台東市博愛、新生及博愛、鐵花路口科技執法，9月1日上午8時啟用。記者卜敏正／翻攝

台東市鐵花新聚落周邊道路「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」，今年6月設置科技執法，針對闖紅燈、車輛未禮讓行人、未依規定左、右轉作違規取締，9月1日上午8時開始執法取締。

台東縣警察局表示，經分析發生事故態樣，以車輛側撞及交叉撞居多，違規行為則以違規轉彎及闖紅燈居多，為遏阻交通違規行為，爭取經費並規畫路口「科技執法亅，多功能取締違規設備，期許減少交通事故，維護用路人安全。

警方說明，前述2處路口科技執法，已於今年6月建置完成，並持續測試運轉偵測違規，發現違規行為以，多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道、闖紅燈及車輛未禮讓行人較多，也是造成路口交通事故頻傳原因。

縣警察局表示，上述2路口科技執法，預訂下月1日8時起全時段執法，請用路人遵守道路交通安全規則，切勿貪圖一時之便，造成其他用路人閃避發生事故，共維行車秩序及安全。

台東市博愛、新生及博愛、鐵花路口科技執法，9月1日上午8時啟用。記者卜敏正／翻攝
台東市博愛、新生及博愛、鐵花路口科技執法，9月1日上午8時啟用。記者卜敏正／翻攝

台東 科技執法

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