批基市府惡意拖延護海公投審查 王醒之：不排除重起新案

民團發起基隆護海公投，領銜提案人王醒之批評送件後，基隆市府先要求補正，又以「將陳報行政院」為由拖延。市府表示，一切依法辦理未拖延，至於民團前往行政院舉行記者會沒有特別回應。

「守護外木山行動小組」今天上午在行政院門口舉行記者會，要求行政院與基隆市政府應加速審查，勿再拖延、害怕公投，如最後行政院與基隆市府聯手用行政手段「沒收」這個地方性公投，不排除重起新案，直接升級為全國性公投。

領銜提案人、無黨籍基隆市議員王醒之表示，「基隆護海公投」自6月1日起跑後，不但於1週達標法定提案人數1238人，更於第11天內到達提案門檻的2倍2475人，6月17日送件基隆市政府後，案子宛如進入了「牛的4個胃」裡反芻，讓公投提案在漫長、惡意的行政拖延中等待。

王醒之說，法定必須在30日內回覆提案，基隆市府「拖好拖滿」，先是等待29日後才發函詢問22個問題請提案人說明，迅速補件後又再等待29日，最後才得到基市府公文表示「…仍存有諸多疑義，尚難由本府逕為決定…陳報行政院認定是否屬地方自治事項」，意欲再拖延30日。

王醒之指出，基隆市長林右昌在選舉時總是把「公投神主牌」抓得緊緊，一旦跟政治利益相衝突、人民覺醒真要公投時，又把神主牌外推給中央不敢拜，要行政院決定，既害怕公投，也抵制公投。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起護海公投，提案主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地」。