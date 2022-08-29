聽新聞
test
0:00 / 0:00

批基市府惡意拖延護海公投審查 王醒之：不排除重起新案

中央社／ 基隆29日電
基隆護海公投領銜提案人王醒之（前中）表示，6月17日送件基隆市政府後，提案在漫長、惡意的行政拖延中等待。（守護外木山行動小組提供） 中央社
基隆護海公投領銜提案人王醒之（前中）表示，6月17日送件基隆市政府後，提案在漫長、惡意的行政拖延中等待。（守護外木山行動小組提供） 中央社

民團發起基隆護海公投，領銜提案人王醒之批評送件後，基隆市府先要求補正，又以「將陳報行政院」為由拖延。市府表示，一切依法辦理未拖延，至於民團前往行政院舉行記者會沒有特別回應。

「守護外木山行動小組」今天上午在行政院門口舉行記者會，要求行政院與基隆市政府應加速審查，勿再拖延、害怕公投，如最後行政院與基隆市府聯手用行政手段「沒收」這個地方性公投，不排除重起新案，直接升級為全國性公投。

領銜提案人、無黨籍基隆市議員王醒之表示，「基隆護海公投」自6月1日起跑後，不但於1週達標法定提案人數1238人，更於第11天內到達提案門檻的2倍2475人，6月17日送件基隆市政府後，案子宛如進入了「牛的4個胃」裡反芻，讓公投提案在漫長、惡意的行政拖延中等待。

王醒之說，法定必須在30日內回覆提案，基隆市府「拖好拖滿」，先是等待29日後才發函詢問22個問題請提案人說明，迅速補件後又再等待29日，最後才得到基市府公文表示「…仍存有諸多疑義，尚難由本府逕為決定…陳報行政院認定是否屬地方自治事項」，意欲再拖延30日。

王醒之指出，基隆市長林右昌在選舉時總是把「公投神主牌」抓得緊緊，一旦跟政治利益相衝突、人民覺醒真要公投時，又把神主牌外推給中央不敢拜，要行政院決定，既害怕公投，也抵制公投。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起護海公投，提案主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地」。

公投 王醒之 基隆

延伸閱讀

四接選址爭議 學者：未來恐遭海平面上升及暴潮衝擊

被公布前科 王醒之細說20年前遊行：不是汙點而是榮譽

四接公投拖延？ 基市府：依法審查

影／基隆推四接公投擔心恐被「沒收」 市府：依法審查

相關新聞

蘭嶼沉船漏油 黑油泡泡洩入海

台東蘭嶼潛水業者前天發現，蘭嶼八代灣沉船尾部出現漏油，黑色疑似機油的泡泡不斷洩漏流入海洋，洩漏速度不快，漂到海面很快被洋...

宜蘭河濱公園標案 市公所連年護航？

宜蘭市公所辦理河濱公園環境維護及修繕搶災標案，遭質疑連6年由同家廠商獨得，甚至該勞務成效不彰，國民黨縣議會黨團還懷疑，得...

影／蘭嶼39年沉船「堡壘號」漏油汙染 海保署將派潛水員勘查

台東蘭嶼潛水業者昨天發現，蘭嶼八代灣已沉沒39年「堡壘號」貨船，船尾部出現漏油，黑色機油泡泡不斷洩漏入海洋，因洩漏速度不...

遠端心律監測器捐贈醫院弱勢 助台東遠距醫療照護

台灣雅培醫療器材公司，今天捐贈10組科技監測設備給台東馬偕醫院，提供心律不整患者長期監測身體狀況，跳脫傳統僅24小時監測...

批基市府惡意拖延護海公投審查 王醒之：不排除重起新案

民團發起基隆護海公投，領銜提案人王醒之批評送件後，基隆市府先要求補正，又以「將陳報行政院」為由拖延。市府表示，一切依法辦...

台東市博愛、新生及博愛、鐵花路口 9月1日啟用科技執法

台東市鐵花新聚落周邊道路「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」，今年6月設置科技執法，針對闖紅燈、車輛未禮讓行人、未依規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。