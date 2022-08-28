基隆潮境海灣節潮搖滾音樂祭開唱 音浪席捲碧砂漁港

2022基隆潮境海灣節主題活動「潮搖滾音樂祭」，今天下午在碧砂漁港登場。基隆市長林右昌說，潮境海灣節無論是帆船賽、市集攤位或音樂會，都是基隆夏天最夯、最潮的活動，希望大家都玩得盡興。帆船賽先辦基隆嶼繞島賽暖身，希望未來能恢復舉辦台琉盃國際賽。

基市府產業發展處長黃健峰表示，潮境海灣節在海委會支持下，鼓勵國人向海致敬，特別著重深度推廣。「潮海洋」推出民眾最喜愛帆船、立槳、獨木舟等無動力水上運動，帶領民眾乘風破浪中學習海洋知識。「潮漁村」則以海洋文化為導覽主軸，發掘漁村故事。

潮境海灣節最受矚目「潮音樂」系列，今天下午結合基隆帆船賽，以「帆•不凡」為主題，在碧砂漁港舉辦音樂盛會，搭配基隆區漁會海鮮啤酒節登場，姓名中有與「帆」同音或同字者，可享用限定漂浮啤酒一杯。

潮搖滾音樂祭由在地創作樂團Time Killa（殺時間樂隊）揭開序幕，接著安排怕胖團、拍謝少年、神棍樂團、無妄合作社、夕陽武士、拾參羊樂團輪番登場，重力搖滾樂音如熱浪航席捲碧砂漁港。

現場山海市集共設40個攤位，串聯山海美味、文創產品展售。台電也在現場舉辦「節電潮基情」活動，將布拉格廣場打造成節電樂園專區，透過闖關趣味活動宣導夏日節電，完成的民眾還可參加抽獎，獎品包括大同電鍋、超商商品卡和限量「台電冰棒」。