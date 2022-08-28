快訊

鄭寶清參選桃園仍有2大變數 國民黨想高興得再等幾天

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆潮境海灣節潮搖滾音樂祭開唱 音浪席捲碧砂漁港

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」今天下午在碧砂漁港登場，會場另設山海市集，宛如一場音樂盛宴 。記者邱瑞杰／攝影
基隆潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」今天下午在碧砂漁港登場，會場另設山海市集，宛如一場音樂盛宴 。記者邱瑞杰／攝影

2022基隆潮境海灣節主題活動「潮搖滾音樂祭」，今天下午在碧砂漁港登場。基隆市長林右昌說，潮境海灣節無論是帆船賽、市集攤位或音樂會，都是基隆夏天最夯、最潮的活動，希望大家都玩得盡興。帆船賽先辦基隆嶼繞島賽暖身，希望未來能恢復舉辦台琉盃國際賽。

基市府產業發展處長黃健峰表示，潮境海灣節在海委會支持下，鼓勵國人向海致敬，特別著重深度推廣。「潮海洋」推出民眾最喜愛帆船、立槳、獨木舟等無動力水上運動，帶領民眾乘風破浪中學習海洋知識。「潮漁村」則以海洋文化為導覽主軸，發掘漁村故事。

潮境海灣節最受矚目「潮音樂」系列，今天下午結合基隆帆船賽，以「帆•不凡」為主題，在碧砂漁港舉辦音樂盛會，搭配基隆區漁會海鮮啤酒節登場，姓名中有與「帆」同音或同字者，可享用限定漂浮啤酒一杯。

潮搖滾音樂祭由在地創作樂團Time Killa（殺時間樂隊）揭開序幕，接著安排怕胖團、拍謝少年、神棍樂團、無妄合作社、夕陽武士、拾參羊樂團輪番登場，重力搖滾樂音如熱浪航席捲碧砂漁港。

現場山海市集共設40個攤位，串聯山海美味、文創產品展售。台電也在現場舉辦「節電潮基情」活動，將布拉格廣場打造成節電樂園專區，透過闖關趣味活動宣導夏日節電，完成的民眾還可參加抽獎，獎品包括大同電鍋、超商商品卡和限量「台電冰棒」。

產發處表示，「潮海洋」親海系列活動仍受理報名，相關資訊可上潮嚮．山海基隆粉絲團（https://www.facebook.com/ilovekeelung）、潮境海灣節官網（www.chaojingbay.com.tw）或上網搜尋「基隆潮境海灣節」。

基隆潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」今天下午在碧砂漁港登場，會場另設山海市集，宛如一場音樂盛宴 。記者邱瑞杰／攝影
基隆潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」今天下午在碧砂漁港登場，會場另設山海市集，宛如一場音樂盛宴 。記者邱瑞杰／攝影
基隆「潮搖滾音樂祭」今天下午在碧砂漁港登場，台電將布拉格廣場打造成節電樂園專區，吸引民眾排隊闖關拿獎品。記者邱瑞杰／攝影
基隆「潮搖滾音樂祭」今天下午在碧砂漁港登場，台電將布拉格廣場打造成節電樂園專區，吸引民眾排隊闖關拿獎品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天出席潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」，希望大家都能玩得盡興。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天出席潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」，希望大家都能玩得盡興。記者邱瑞杰／攝影
基隆潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」今天下午在碧砂漁港登場，會場另設山海市集，宛如一場音樂盛宴 。記者邱瑞杰／攝影
基隆潮境海灣節「潮搖滾音樂祭」今天下午在碧砂漁港登場，會場另設山海市集，宛如一場音樂盛宴 。記者邱瑞杰／攝影

基隆嶼 樂團 碧砂漁港

相關新聞

五味屋創農學願 分享農村智慧

花蓮縣壽豐鄉豐田五味屋經過14年的時光，不但將閒置空間改成「青年返鄉築夢基地」、「愛心物資轉運平台」，今年更創立「農學願...

參觀拉力賽 違規改裝車吃罰單

台東縣關山鎮「華盟拉力賽」賽車活動昨天閉幕，警方會同監理、環保單位聯合稽查，取締3件違反噪音、廢氣排放，2件改裝車不符規...

結合帆船賽 潮搖滾音樂祭響徹碧砂

2022基隆潮境海灣節主題活動「潮搖滾音樂祭」，昨天下午在碧砂漁港登場。基隆市長林右昌說，潮境海灣帆船賽、市集攤位或音樂...

基隆潮境海灣節潮搖滾音樂祭開唱 音浪席捲碧砂漁港

2022基隆潮境海灣節主題活動「潮搖滾音樂祭」，今天下午在碧砂漁港登場。基隆市長林右昌說，潮境海灣節無論是帆船賽、市集攤...

雨都基隆面臨限水 林右昌：盼東北季風大雨把水庫補滿

經濟部宣布9月3日起基隆市、新北市汐止區水情燈號，改為減壓供水的黃燈。基隆市長林右昌今天表示，第一波東北季風鋒面即將來臨...

好划算 50元「夜訪關山」送燈籠關山便當領米加保險

台東縣關山鎮「夜訪關山」系列活動9月登場，9月起每周四、周五、周六共15場次「巡田水」活動，10月7日「遊龍守護關山圳」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。