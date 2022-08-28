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雨都基隆面臨限水 林右昌：盼東北季風大雨把水庫補滿

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天說，希望能夠下一場雨勢比較大的雨，而且下在集水區，舒緩缺水問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天說，希望能夠下一場雨勢比較大的雨，而且下在集水區，舒緩缺水問題。記者邱瑞杰／攝影

經濟部宣布9月3日起基隆市、新北市汐止區水情燈號，改為減壓供水的黃燈。基隆市長林右昌今天表示，第一波東北季風鋒面即將來臨，希望能夠下一場雨勢比較大的雨，而且下在集水區，缺水的問題就可以得到舒緩。

經濟部長王美花昨天召開供水情勢檢討會議，決議成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組，並宣布基隆、汐止區的水情燈號，由現在的「水情提醒」綠燈，改成「減壓供水」黃燈，每晚11點到凌晨5點減壓供水。

經濟部全台各地水庫水情資訊表顯示，基隆市新山水庫滿水位86公尺，今早7點水位為71.07公尺，有效蓄水量為37.32%。

林右昌說，基隆因應缺水措施一直持續進行中，之前高地社區有停水、缺水情形，經過市府和自來水公司的努力下，這一個多禮拜來基本上都維持正常供水。

他說，希望老天能夠下雨，才能夠徹底的解決缺水問題。好消息氣象預報，第一波的東北季風鋒面將會來臨，希望能夠真正的下一些雨勢比較大的雨，更重要的是要下在集水區，缺水的問題就可以得到那一些舒緩。

林右昌表示，基隆目前有30多部水車待命，只要高地社區有缺水或水壓比較低的狀況，就會用水車來供水。面對水情吃緊，呼籲所有民眾節約用水，然後期待下場大雨，把水庫的水補滿，才不會有缺水之苦。

林右昌 停水 水利署 東北季風

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