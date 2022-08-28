新山水庫蓄水量剩37% 林右昌：期待下場大雨

基隆市水情吃緊，新山水庫昨天水量下降1.12%，蓄水量降至37.3%，市長林右昌今天說，據氣象報導，東北季風鋒面將在下週到來，期待能下場大雨補滿水庫，才不會有缺水之苦。

林右昌下午出席潮境海灣節，接受媒體聯訪表示，基隆市高地地區之前有停水狀況，經過市府和台灣自來水公司的努力，這一週來都維持正常供水，也安排30多輛水車待命，只要有水壓較低或缺水的社區，就會出動水車供水。

林右昌說，不過還是希望能下雨，才能澈底解決缺水問題，據氣象報導，東北季風鋒面下週到來，希望能降下較大雨勢，更重要雨要下在集水區，缺水問題就能得到舒緩，除呼籲市民節約用水外，也期待能下場大雨，將水庫的水補滿，才不會有缺水之苦。

經濟部昨天召開供水情勢檢討會議，決議昨天起新北市（不含汐止區）、桃園及台南地區調整為水情提醒綠燈；9月3日起，基隆（含新北市汐止區）從綠燈改為減壓供水的黃燈，自夜間11時至晨5時減壓供水。