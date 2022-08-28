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好划算 50元「夜訪關山」送燈籠關山便當領米加保險
台東縣關山鎮「夜訪關山」系列活動9月登場，9月起每周四、周五、周六共15場次「巡田水」活動，10月7日「遊龍守護關山圳」，社區居民將提燈籠循山路行走，重現先人「火龍」盤踞山巒獨特景觀，「夜訪關山」報名費50元，除拿燈籠、領關山便當、參加觀光導覽還包含保險，額滿為止。
關山鎮農會、關山鎮親水休閒農業區發展協會，主辦的夜訪關山「巡田水」活動，近期開始接受報名，主辦單位也在巡田水路線布置火把小徑、花布燈籠巷、腳踏車意象、出公工任務鐘等，讓參加「巡田水」民眾能體驗，先人修鑿灌溉水源「關山圳」的辛苦。
關山鎮親水休閒農業區發展協會理事長彭勝威表示，「夜訪關山」巡田水邁入第10年，已成為關山鎮特有慶典活動，去年受疫情影響停辦，今年社區居民頻頻詢問何時復辦，本周宣布活動時間後，每場次 限定50人，已有百餘人報名參加。
「飲水思源、不忘本！」彭勝威說，夜訪關山巡田水活動，重現昔日先人辛苦修鑿灌溉水源「關山圳」場景，描繪農家壯丁「出公工」修水圳，夜歸持火把、提燈籠下山，遠觀宛如1條火龍，也期盼藉由活動認識優質關山米，背後有許多無名工作者共同付出，更要感謝孕育關山米的「關山大圳」。
關山鎮親水休閒農業區前理事長邱志宏說，猶記兒時父親和鄰居男丁必須「出公工」，到關山圳上游修水圳保持水源暢通，一群人忙到入夜才提燈籠或持火把下山，人龍伴隨火光彷彿一條盤旋山巒間的「火龍」，家人就會指著火龍告訴孩子「那條火龍就是爸爸回家了」。
「夜訪關山」及「遊龍守護關山圳」報名：0918216171。
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