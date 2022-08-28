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不想開學After Party 林姿妙與年輕人外澳沙灘玩球嗨翻

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜！蘭人市集」昨晚在外澳沙灘舉辦，推出趣味主題「真。不想開學After Party」，舞台區的在地青年饒舌歌手及街舞等接力表演，氣氛很嗨。圖／縣府提供
「宜！蘭人市集」昨晚在外澳沙灘舉辦，推出趣味主題「真。不想開學After Party」，舞台區的在地青年饒舌歌手及街舞等接力表演，氣氛很嗨。圖／縣府提供

叫好叫座的「宜！蘭人市集」昨晚在外澳沙灘舉辦，推出趣味主題「真。不想開學After Party」，邀集50個宜蘭青創品牌參展，提供特色冰品飲料、美味餐食、潮流文創、風格體驗等商品服務，舞台區也有在地青年饒舌歌手及街舞等接力表演，縣長林姿妙到場與民眾大玩傳接大氣球，氣氛很嗨。

「宜！蘭人市集」已打造成在地極具指標性的聚客活動，每次都吸引龐大人潮與效益，這次「真。不想開學After Party」首次移師海濱地區，以具有夏日氣息的「沙灘音樂祭」模式，帶給民眾全新感受，陪伴大家把握開學前的假期時光、盡情享受美好夏夜。

林姿妙到場與年青人同歡，同時玩起傳接3公尺巨型氣球，她表示，很喜歡跟年青人在一起互動，感染活力與青春真好，暑假進入尾聲，縣政府希望和宜蘭青創品牌攜手合作，一起用優質的青創商品、歌舞演出，大家在涼爽的外澳海邊市集共聚。

林姿妙說，縣府重視青年發展，特別成立青年事務科積極推動青年創業輔導服務，為了推廣在地青創品牌，定期舉辦「宜!蘭人市集」，讓青創店家有更多機會接觸不同客群，提升品牌知名度，每次市集都由在地青創品牌參展，兼顧質感，經常會月一些小文青與驚喜商品，顯示宜蘭青年創業能量滿滿，創意無窮。

縣府勞工處表示，青年事務科除了提供青創輔導服務，同時也辦理各種有助於青年發展的多元活動，青年創意及活力無窮，秉持著「沒有不可能」的態度，持續推動青年服務，讓青年成為推動社會進步的動力，帶動城市變年輕。

宜蘭縣長林姿妙到場與年青人同歡，同時玩起傳接3公尺巨型氣球，大家在海邊歡度夏日之夜。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙到場與年青人同歡，同時玩起傳接3公尺巨型氣球，大家在海邊歡度夏日之夜。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙到場與年青人同歡，同時玩起傳接氣球，氣氛很嗨。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙到場與年青人同歡，同時玩起傳接氣球，氣氛很嗨。圖／縣府提供

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