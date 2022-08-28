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呷路跑真吃飽 馬太鞍濕地趣味公益路跑快報名

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮光復鄉馬太鞍濕地將首度舉辦公益路跑與市集，比賽採「不計時美食障礙賽」，沿途設置農民、業者贊助的美食，讓跑者開心吃，報名費500元全數捐助基督教門諾會善牧中心。

花蓮馬太鞍休閒農業區近年來每年舉行公益辦桌及農民市集，收入全數捐給門諾醫院等公益團體。今年由光豐地區農會主辦、馬太鞍休閒農業區、欣綠農園等協辦「馬上．跑起來！｜馬太鞍濕地趣味公益路跑Ｘ鄉情暖暖市集」，將於10月23日展開。

馬太鞍濕地發展生態觀光的重要推手朱進郎也身兼農會理事，他歡迎大家參加「以健康之名行吃貨之實的呷路跑，真吃飽」，除了有豐富的選手包與伴手禮外，路線上還有最在地的補給站美食搭配環山道路上的美景。

報名即日起至9月20日截止，報名費用每人新台幣500元，將全數捐給財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心，做為提供弱勢婦女在基本職能上的充實，包括布包、餐飲製作以及導覽服務等，以建立重歸社會的能力。

朱進郎說，比賽分成3公里、6公里組，沿著馬太鞍濕地道路可跑、可走，沿途設有美食補給站，包括鳳林鎮知名的「韭菜臭豆腐」、花蓮糖廠冰棒、玉里有機愛玉冰品、還有瑞穗蜜香紅茶，美食名單將陸續公布。

除了報名與完賽的豐富禮物包，還安排絹印體驗，大人小孩皆可參與，可選擇絹印在筆記本、紙張、T-shirt、帆布包、木板等素材上。

完賽獎牌深具特色，採用濕地修枝的木片製成，全手工製作維持自然不做任何加工處理，每一片都是獨一無二，前10名有機會獲得特別版織帶，並可作為杯墊、隔熱墊、手機架等。

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