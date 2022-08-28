花蓮豐田五味屋歡慶14歲生日 新成立「農學願」

花蓮「豐田五味屋」在靈魂人物顧瑜君的耕耘下，以「每個孩子都是策展作品」的心情陪伴，逾百名弱勢孩童受薰陶；五味屋也發展出10多個據點，新成立的「農學願」為14歲獻禮。

五味屋座落於豐田車站外的二手商店，殘破不堪的老房子原是隸屬鐵路局，10多年前面臨拆除的命運，但因充滿當地人的歷史記憶，2008年在社區居民的奔走下被保留下來。經牛犁社區交流協會促成，營運步入軌道後，與花蓮縣鄉村社區大學發展協會合作，策略聯盟。

五味屋經過14年的成長茁壯，陸續拓展出專賣衣服的「瘋衣舍」、小吃甜點的「築夢踏食」、舉辦特賣會的「見性工坊」、社區書店「豐田冊所」，社區電影放映「好想暫留屋」、公益民宿「外婆的家」和「豐田行館」、及「娃娃屋」等據點，分散在社區不同的角落。

東華大學自然資源與環境學系教授顧瑜君今天接受中央社記者訪問表示，過去2年疫情改變了世界，五味屋的營運受到影響，物資囤積，空間不足，因此以特賣會方式送出大量物資。

此外，利用閒置空間打造成「農學願」作為農事學習場域。顧瑜君說，「農學願」反過來念「願學農」，這兩種念法都是此空間的意涵；在鄉村生活學習的人，願意在農村裡好好生活得很有味道，吸引大家聚集，是這個空間的理念與未來運作。

顧瑜君指出，五味屋的信念就是活用鄉村所擁有的，與孩子一起把日子過得更好，讓幼時的支持與陪伴，化作孩子面對困境時的養分，且把每一個孩子都當作一件策展作品，個別化去設計學習系統。

雖然鼓勵孩子到外面世界探索，例如到日本、澳洲當志工、體驗生活，也不忽略「在地價值」，帶著孩子種田、種洛神花。顧瑜君說，生產出來的作物不會和小農競爭去賣米，而是告訴孩子如何好好吃飯、品嚐，創造農村生活的價值感與智慧，「即使底層生活，也能找到不一樣的可能性」。