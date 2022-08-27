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基隆特別有人情味好兄弟晚一天收假 老大公廟今關鬼門
傳承第168年的鷄籠中元祭，今天在開基老大公廟舉行關龕門儀式，在焚香祝禱、敬告天地，依序行獻禮後，由輪值主普黃姓宗親會爐主黃大銘與市長林右昌等人，合力將鎖頭扣在龕門上，象徵「鬼門關」，同時代表好兄弟假期結束。基隆比起一般關鬼門的時間較晚一天，特別有人情味。
林右昌表示，為期1個月的中元祭在今日結束，揮別兩年疫情困擾，今年能恢復過往規模甚至更加甚大，由衷感謝主普黃姓及各姓氏宗親會，還有政府各單位的鼎力相挺與協助，讓活動能夠順利完美落幕。
林右昌提到，鷄籠中元祭不只是基隆城市級動員的百年傳統民俗活動，更是臺灣重要無形文化資產指標，活動能看到悲天憫人、族群融合的核心精神，相信中元祭對於每位國人的意義皆不盡相同，讓我們一同期待每年文化傳承下的多元樣貌。
文化局長陳靜萍說，鷄籠中元祭關龕門的時間為農曆八月一日，比起一般關鬼門的時間較晚一天。這是因為一般民間認為，開龕門的時間不可晚，以免耽誤好兄弟出來陽間進食；而關龕門的時間不可早，好讓四方的好兄弟能趕得及回去，基隆就展現了這股人情味。
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