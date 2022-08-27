林右昌發表新書「想入啡啡」 飄42家口袋名單醇厚咖啡香

體驗不一樣味道的基隆，基隆市長林右昌今天發表新書「想入啡啡：林右昌的浪漫私旅」，希望藉濃醇咖啡香與甜點味引領，和書中42家業者，邀大家來基隆品味咖啡濃烈甘醇，感受這座城市魅力與文化基底。

今天新書發表會中，基隆在地咖啡店貓町咖啡老闆曹介彥，不藏私教林市長手沖咖啡技巧，海那邊咖啡Penny分享切蛋糕秘訣，三人交流並宣傳基隆咖啡與甜點的美好滋味。

林右昌說，靠近海港地方一定是浪漫、充滿文化人文氣息，最有情調的，在這城市漫步就像置身巴黎、倫敦、橫濱、上海或東京的港灣，讓男女朋友或老夫老妻手牽手，想談一場戀愛，港口味道應是甜甜的，而不只是鹹鹹的。

林右昌表示，基隆接受西化的早，接受外來文化也早，基隆人是熱情奔放進取，也讓人想到城市環境，應是彩色而非黑白的，從中發現基隆是全台市區咖啡店密度高的城市，看到基隆人在菜市場採買後，或是在崁仔頂一早忙完後，都在喝咖啡，這種風情是基隆獨有城市人文景觀，可說是基隆的基因。

他說，基隆近年的城市環境改變，大家對基隆未來想像也不一樣，越來越多咖啡店及年輕人回到基隆發揮創意，豐富基隆文化基底與城市魅力，這本書非專屬他而是大家共同擁有的。