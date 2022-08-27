大港口事件145周年 花蓮豐濱鄉公所追思正名Cepo'戰役

花蓮縣豐濱鄉港口部落阿美族人，曾於1877年遭清軍攻打，上百族人壯烈犧牲。今年是145周年，鄉公所以原住民觀點重新詮釋，正名為「Cepo'戰役」，今天重回戰事發生地的靜浦國小校區擴大追思，希望後代族人勿忘這段抵抗境外勢力的英勇歷史。

港口部落位於秀姑巒溪出海口，歷史記載，145年前與清軍會戰，有165名部落族人為保護家園壯烈犧牲，如今的靜浦國小正是當時戰役的的地點。

豐濱鄉公所今天在靜浦國小舉辦145周年追思致敬活動，由眾人走訪戰地遺跡揭開序幕，豐濱鄉總頭目黃新喜帶領部落8大氏族的後人追悼祭祀，靜浦國小學童、港口文健站者吟唱，靜浦部落族人也以行動劇場重現歷史現場，族人並在紀念碑前獻上白玫瑰，氣氛莊嚴。

國立台中教育兼任教授、前立委蔡中涵曾於2008年出版大港口事件論文，配合這次追思活動再版，收錄當地神父、部落耆老訪談，重新以阿美族的觀點詮釋。豐濱鄉公所印刷600多冊，除了放在公所，也提供學校、放置圖書館供民眾了解這段史實，並當場宣布將大港口事件正名為「Cepo'戰役」。