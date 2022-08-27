2022蘭陽媽祖文化節將登場 林姿妙授旗邀民來遶境

宜蘭縣年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」今年復辦，將於9月16日盛大登場，展開為期3天的海陸遶境，不只百艘船隊海上巡航，還有陸上千人步巡與車隊車巡。縣長林姿妙今到南方澳南天宮祈福，授旗予海、陸巡總指揮官，也公布遶境路線，歡迎民眾跟著媽祖來遶境。

蘭陽媽祖文化節2019年開辦，已成為宜蘭縣知名大型宗教慶典活動，去年受疫情影響停辦。今年以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，活動於9月16日至18日舉行，縣長林姿妙今到南方澳南天宮獻香祈福。

7人角逐此次海上遶境總指揮，林姿妙擲筊向媽祖請示，最後由蘇澳區漁會金瑞祥68號獲得最多「聖筊」，將擔起調度船隻的重要角色。林姿妙授旗予海、陸巡總指揮官，宣示活動正式啟航。

縣府表示，總指揮活動首日會率領百艘船隊到南方澳漁港，恭迎媽祖登船進行海上遶境，祈求海事平安、滿載而歸，接著啟航北上遶行龜山島內圍後，與頭城地區的船隊在海上會合接駕，再將媽祖護送至烏石港登陸、進行大型會香祈福儀式，展開規模空前的陸巡遶境。

陸巡遶境路線以台9線為主軸，9月16日步巡頭城鎮、礁溪鄉，晚上駐駕四城澤蘭宮；9月17日三路並進，主線向南步巡往宜蘭市、羅東鎮，副線車巡隊伍分頭沿台7線與台2線到員山鄉、三星鄉與壯圍鄉、五結鄉，晚間會合駐駕羅東聖安宮；9月18日步巡羅東鎮、冬山鄉，最終回鑾蘇澳鎮。

縣府指出，陸巡遶境沿著台9線、台2線、台7線，意涵就（9）是要打拚、牽手愛（2）宜蘭、祈（7）求好生活，全境平安；今年遶境路線完整深入宜蘭縣10個鄉鎮市，總路線長度、廣度為歷年之冠，活動也邀請外縣市宮廟與媽祖共同參與，盼眾神遶境蘭陽，庇佑闔境平安，保佑國家風調雨順、國泰民安。