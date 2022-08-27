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黑潮公布花蓮溪口廢棄物監測報告 籲政府做好源頭管理

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
黑潮執行長林東良（右）、研究員温珮珍，今天發表歷時2年完成的花蓮溪出海口廢棄物監測報告。記者王燕華／攝影
黑潮執行長林東良（右）、研究員温珮珍，今天發表歷時2年完成的花蓮溪出海口廢棄物監測報告。記者王燕華／攝影

行政院2019年提出「向海致敬」，提出五大友善海洋政策主軸，黑潮海洋文教基金會歷時2年在花蓮溪出海口調查，發現許多海漂垃圾，其實源於溪流上游家庭廢棄物，或是現地丟棄，呼籲中央正視，從源頭垃圾管理做起，才能有效減少海廢數量。

黑潮向來注重海洋相關議題，陸續在花蓮溪口監測逾10年，以往是隨機、不固定調查，從2020年2月起，規畫每月1次、行走固定區域和路線的方式，在出海口近1公里寬岸際調查，再依據國際海洋廢棄物登錄表（ICC）登錄，藉系統性調查，找出垃圾究竟從哪裡來。

今天在現場發表監測報告，也邀志工淨灘，10多個人一下子就清出60公斤垃圾，有寶特瓶、菸盒等，數量驚人。

研究員温珮珍說，將出海口沙洲分成溪側、海側及北岸出入口的消波塊側，針對3個區塊定時進行全線調查。整體結果，垃圾類型以寶特瓶、菸蒂，免洗餐具最多，推測生活遊憩、釣魚、季節性的捕鰻、捕魩仔等漁獵活動是最主要的廢棄物來源。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良指出，溪游上流漂到出海口的垃圾多半裹有泥沙，而海洋漂流上岸的垃圾常見附生藤壺等海洋生物，從外觀多半可以辨別來源。

調查顯示，溪側高達8成垃圾來自上游河漂垃圾，多是家庭廢棄物；海側沙洲約半數是海漂垃圾，現地遊憩、釣魚捕鰻苗4成，另1成是蓄意丟棄的家庭、建材廢棄物。消波塊側有不少遭人惡意丟棄的營建廢棄物，可能造成民眾受傷，對海洋遊憩帶來危險。

林東良表示，政府提出「向海致敬」政策，花極大心力、經費在清運垃圾，但無法真正解決問題。最重要的是從源頭垃圾做好管理。花蓮溪出海口有相當多的權責、管理單位，若能串連形成網絡，從源頭攔截廢棄物，相信海漂垃圾量一定會下降。

黑潮表示，會把這次監測結果在相關會議中向政府提出，進一步提供可行的策略，並公布在官網上，呼籲社會大眾一起關心。

黑潮海洋文教基金會將花蓮溪出海口分成3區，長達2年調查岸際垃圾，今天發表監測報告。記者王燕華／攝影
黑潮海洋文教基金會將花蓮溪出海口分成3區，長達2年調查岸際垃圾，今天發表監測報告。記者王燕華／攝影
黑潮今天發表花蓮溪出海口廢棄物監測報告前，先邀志工淨灘，10多人沒多久就清出60公斤重垃圾，數量驚人。記者王燕華／攝影
黑潮今天發表花蓮溪出海口廢棄物監測報告前，先邀志工淨灘，10多人沒多久就清出60公斤重垃圾，數量驚人。記者王燕華／攝影

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