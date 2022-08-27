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獎助學金自己賺 饅頭夫妻教宜蘭家扶孩子做饅頭
開學在即，宜蘭家扶中心獎助學金尚有缺口，「環島饅頭」夫妻檔林波、靳寶儀得知後，發起愛心饅頭支持計畫，今天帶領12名受助孩子動手揉麵團，讓他們為自己的獎助學金努力，一個早上完成2685顆，義賣所得逾5萬元。
64歲的饅頭哥哥林波、57歲的饅頭姊姊靳寶儀，本業是在台南做生意賣粽子，過去受傷後體會世事無常，兩人便展開環島愛心饅頭，以小貨車為家，手做饅頭分享給醫院、社福團體、學校等單位，每年旅行半年之久，30萬元的材料、生活花費全自掏腰包。
今年邁入第8年，7月13日出發直奔台東、花蓮，8月23日抵達宜蘭。靳寶儀分享今天到宜蘭家扶中心義賣，「給他們魚吃，不如教他們釣魚」，希望受助孩子一同揉麵團、做饅頭，體會到獎助學金都是來自社會大眾辛苦付出而來，用功讀書就是對善心人士的最好回饋，也能以教育翻轉自己的未來。
饅頭夫妻今天凌晨就開始忙碌，早上與12名受扶助的高中、大專學生一同製作2685顆黑糖饅頭，分裝成537袋，義賣所得5萬4500元將作為宜蘭家扶中心的獎助學金之用。不少從事技職教育、具烘焙專長的孩子參與之中，還有人帶著小學五年級的弟弟來體驗。
宜蘭家扶中心主任陳錫平表示，新學期將有407名受扶助孩子獲得獎助學金，共432萬元，期盼藉此鼓勵他們即便身處辛苦環境，還是能努力就學、保持學習表現。今天活動意義重大，讓今年獎助學金不只來自善心人士捐款，也有受扶助孩子投入其中。
靳寶儀大讚「宜蘭人太熱情」，因為喜歡而待最久，夫妻倆在宜蘭將停留至9月19日，陸續發送愛心饅頭給醫院、關懷據點、學校、育幼院等處，最後9月16日起會在他們「宜蘭的家」礁溪澤蘭宮，與參加為期3天2022蘭陽媽祖文化節的信徒分享手工饅頭。接著逆時針北上，預計農曆年前回台南和家人團圓。
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