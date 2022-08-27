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莫拉克風災被毀！全台首座地熱發電與溫泉觀光 紅葉谷溫泉區試營運

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣「紅葉谷綠能溫泉園區」，溫泉區及餐廳即日起試營運。記者卜敏正／攝影
台東縣「紅葉谷綠能溫泉園區」，溫泉區及餐廳即日起試營運。記者卜敏正／攝影

全台首座結合觀光與地方創生地熱發電，台東縣「紅葉谷綠能溫泉園區」，溫泉區及餐廳即日起試營運，經營團隊台泥綠能透過中油鑽鑿800米地熱井，9月還將鑽鑿1700米「生產／回注井」，預計2024年底地熱發電商轉，年發電約876萬度，提供2400戶家庭使用。

延平鄉紅葉溫泉2009年莫拉克風災被土石淹沒，經鄉公所徵選委外團隊，2年前由台泥集團所屬台泥綠能與雲朗觀光共同開發，歷經1年規畫，在紅葉谷綠能溫泉區興建溫、冷泉、SPA、餐廳，即日起試營運，台東縣副縣長王志輝、延平鄉長胡黃廣文、台泥綠能董事長呂克甫、雲品國際董事長盛治仁都出席。

呂克甫表示，紅葉谷綠能地熱探勘，必須經過部落會議同意，台泥來到部落經營，不斷溝通協調獲得部落認可，地熱推動難度雖然很大，但擁有24小時綠能，透過地熱發電結合溫泉、地方創生觀光，讓綠能經營獲得永續發展。

呂克甫說，目前地熱開發何時能夠回本還不知道，但研究團隊認為，地熱發電效益可能是光電板5倍以上，目前完成800米探勘，9月展開1700米「生產／回注井」鑽鑿，透過中油定向井，未來有相當發展潛力，另地熱開發取熱不取水，紅葉溫泉區溫泉深度超過1千米，不會影響淺層溫泉水的取用。

「既開心又期待！」延平鄉蘇姓居民表示，13年前曾經在紅葉溫泉打工，沒想到莫拉克風災淹沒了一切，現在看到紅葉溫泉用嶄新面貌呈現，真的期待紅葉溫泉能夠創生，帶動地方發展。

「紅葉谷綠能溫泉園區」即日起試營運，近2.5公頃溫泉戲水區與餐廳，未來二期工程結束後還有1.1公頃露營區，試營運期間提供1000個免費泡湯名額給延平鄉，未來延平鄉民泡湯門票250元、紅葉村民150元，一般門票含餐1000元。

部落居民今天受邀進入紅葉谷溫泉區體驗、玩水。記者卜敏正／攝影
部落居民今天受邀進入紅葉谷溫泉區體驗、玩水。記者卜敏正／攝影
台東縣「紅葉谷綠能溫泉園區」，溫泉區及餐廳即日起試營運。記者卜敏正／攝影
台東縣「紅葉谷綠能溫泉園區」，溫泉區及餐廳即日起試營運。記者卜敏正／攝影
台東縣「紅葉谷綠能溫泉園區」，溫泉區及餐廳即日起試營運。記者卜敏正／攝影
台東縣「紅葉谷綠能溫泉園區」，溫泉區及餐廳即日起試營運。記者卜敏正／攝影
台東縣「紅葉谷綠能溫泉園區」，溫泉區及餐廳即日起試營運。記者卜敏正／攝影
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溫泉 餐廳 中油

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