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全國、宜蘭縣孝行楷模 15歲陳誼臻照顧病母獲肯定

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
陳誼臻今年榮獲全國及宜蘭縣孝行楷模，今天開心擁抱媽媽。記者林佳彣／攝影
陳誼臻今年榮獲全國及宜蘭縣孝行楷模，今天開心擁抱媽媽。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣長林姿妙今天表揚宜蘭縣孝行楷模，其中宜萱婦幼關懷協會推薦的羅東國中三年級學生陳誼臻，更榮獲今年全國孝行楷模。她多年來照顧患病需洗腎的媽媽，也撿回收補貼家用，逆境向上在學校表現優異，盼能學得一技之長，改善家庭經濟，進而貢獻社會。

今年宜蘭縣孝行楷模由宜蘭市公所、羅東鎮公所、宜蘭縣女性成長協會、宜萱婦幼關懷協會推薦，分別為朱蘭琪、許惠燕、莊詠婷及陳誼臻，並於今天接受林姿妙表揚。

全國及宜蘭縣孝行楷模陳誼臻，生長清寒、單親家庭，與媽媽、外婆3人相依為命。4歲時，媽媽罹患紅斑性狼瘡全身性免疫系統疾病，每周3天在醫院洗腎，每次洗腎4個多小時，懂事的她會主動鋪床單、陪母親，然而父親離家不知去向，兩人就去投靠外婆。陳誼臻曾為補貼家用，跟著外婆、媽媽到街上撿回收。

陳誼臻勤奮好學，在校參加合唱團、閩南語演講、朗讀、版畫比賽，表現優異。她感謝一路走來給予幫助的人，希望能學習一技之長，不只改善家庭經濟，也能貢獻社會、造福弱勢。

46歲朱蘭琪長年照顧生病的父親，打理其生活起居、定期陪伴到醫院做復健，同時照顧2名就讀國小的女兒，她以正面態度面對生活；58歲許惠燕扛起照顧患病婆婆之責，獨力扶養3名子女，樂觀豁達、不怨天尤成為兒女最佳典範；17歲莊詠婷就讀羅東高中二年級，無微不至地照顧年事已高的奶奶，良好孝行足為他人表率。

縣長林姿妙表示，每個人無法決定自己的人生，他們卻從不對其困境屈服，反而積極照顧自己與生命中重要之人，獲獎4人親侍久病的親屬毫無怨尤，值得社會給予鼓勵、肯定。

宜蘭縣孝行楷模許惠燕（左2）、莊詠婷（左1）、陳誼臻（右1）今天接受縣長林姿妙（右2）表揚。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣孝行楷模許惠燕（左2）、莊詠婷（左1）、陳誼臻（右1）今天接受縣長林姿妙（右2）表揚。記者林佳彣／攝影

宜蘭 林姿妙

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