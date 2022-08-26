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基隆8月總降雨量37毫米不如預期 水公司：長期抗旱準備

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
雙溪溪及基隆河上游集水區降雨量未如預期，對於緩解基隆地區缺水問題成效甚微。圖／水公司提供
雙溪溪及基隆河上游集水區降雨量未如預期，對於緩解基隆地區缺水問題成效甚微。圖／水公司提供

今天上午新山水庫蓄水率今天只剩39.5%，已跌破四成，有效蓄水量剩395.8萬立方公尺。水公司第一區處今天坦言，8月基隆總降雨量只有37毫米，雙溪溪及基隆河上游集水區降雨量未如預期，呼籲民眾共體時艱、做好長期抗旱準備。

台水公司一區處表示，由於集水區將近2個月未有效降雨，基隆河及其支流水源驟減，為維持期間供水穩定，持續與水利單位往雙溪溪上游辦理河道清理及深潭引水作業，以因應短期供水需求。另調派台水各區處多部水車與增設取水站同步待命。

8月至今，基隆總降雨量只有37毫米，跟去年降下289毫米的雨量相比，還不到13%。一區處說，今天新山水庫蓄水量已降到39.5%，目前還無法確定水情何時會改善，呼籲民眾共體時艱、做好長期抗旱準備。

昨天雙北大雨狂炸，多處淹水成災，水公司原估計會有降雨，但因為昨天雙溪溪及基隆河上游集水區降雨量未如預期，對於緩解基隆地區缺水問題成效甚微。第一區管理處表示，目前雖尚能維持用戶基本用水需求，仍請用戶共體時艱，一起節約用水，愛惜珍貴的水資源。

基隆 雨量 抗旱

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