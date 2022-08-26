基隆新山水庫蓄水跌破四成 苦撐再不雨將研議分區供水

北台地區台北市、新北市昨天下午大雨狂炸，甚至多處馬路淹水成災，但缺水的基隆沒有受益，僅僅下了3毫米的小雨。今天上午新山水庫蓄水率今天只剩39.5%，已跌破四成，有效蓄水量剩395.8萬立方公尺。水情持續吃緊，水公司說，再不下雨，就要研議分區供水的可能性。

水公司第一區管理處副處長李基城說，昨天本來基隆有預期會下雨，但不如預期，目前基隆中正、信義區高地社區供水，尚能勉強供水，但資源總是有限。今天已和水利單位研議，在雙溪更上游的地方，增加引水的可能性。

李基城表示，呼籲民眾共體時艱，今天新山水庫蓄水量已降到39.5%，如果再持續不下雨，就會考量分區供水的可能性。根據以往的經驗，目前考量會把基隆分為兩區，以鐵路為界分東西兩區。 屆時會詳細考量，是要「供五停二」或「供二停二」，都還在研議中。

水公司表示，目前水車也從中南部緊急調來基隆支援，目前共有35輛水車，每天從上午8點到晚10點持續送水，平均每輛車一天都要出勤3趟。

基隆新山水庫集水區7月份降雨量累計只有62毫米，為近十年平均57%，8月份至15日止累積降雨量為34.5毫米，更僅為近十年平均的38%，水利署8月15日起已將基隆水情燈號轉為水情提醒的綠燈。

為因應基隆旱象及未來可能水情持續惡化，水利署與十河局共調派抽水機3部至貢寮堰協助抽水外，並於西勢水庫完成人工增雨設備測試，同時協商翡管局及北水處採最大量支援汐止地區用水，以分攤新山水庫出水負擔。另規畫運用前暫時封存之新竹緊急海淡機組產水，希望透過各項措施，協助新山水庫供水。

水利署指出，水情燈號意義及對應措施如下 一，綠燈（水情提醒）：加強水源調度及研擬措施。 二，黃燈（減壓供水）：減壓供水離峰及特定時段降低管壓供水；停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。 三，橙燈（減量供水）：停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水；減量供水。 四，紅燈（分區供水或定點供水）：紅燈分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。

基隆新山水庫蓄水跌破四成，勉強苦撐，再不雨恐分區供水。記者游明煌／攝影