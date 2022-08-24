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世展會花蓮弱勢兒少助學金 仍有近200萬缺口

中央社／ 花蓮縣24日電

台灣世界展會在花蓮扶助3900名弱勢兒少，每學期提供助學金，減輕學費、就學用品等負擔，開學在即，仍有近新台幣200萬元缺口；為偏鄉學子打造的「籃海計畫」也需要社會支持。

台灣世界展望會東區辦公室主任李玉明今天接受媒體採訪指出，花蓮資助3900名弱勢兒少包括學齡前的營養扶助金、大專以下學生助學金，每人每學期7500元，總需求約3000萬元，目前仍有近200萬元缺口。

太魯閣族青年戚本璿由阿嬤及姑姑一家帶大，因籃球表現不錯，高中入選到新竹東泰高中打球，他說，感謝展望會助學金讓他減輕在外生活的經濟壓力，大學順利考上台師大、通過教檢，現在正在新北泰山高中擔任助理教練，未來希望有機會回到家鄉回饋部落。

李玉明指出，除了每年固定的助學金扶助，今年度在宜花東啟動的「籃海計畫」，同樣需要社會大眾的愛心維持運作，為熱愛籃球的青少年提供專業訓練資源、系統性訓練等，讓孩子在團體中穩定發展學業品格。

李玉明指出，展望會花蓮鳳林中心原有的籃球方案，讓國、高中學生放學聚集打球，今年引進籃海計畫資源，成立熱血鳳凰隊，提升為系統性訓練，參加學生可獲得繡上名字的球衣、球鞋等，每月還有專業教練專程南下訓練及不定時賽事等。

李玉明說，學業有進步才能下場比賽，沒按時完成作業只能坐板凳，藉由籃球為誘因，引導學生完成課業。

參加籃海計畫的學生鄧安還跟同學一起搬西瓜打工，將賺到的錢買籃框架，成為球隊練球場地；隊長黃軍也分享，為了打球他和阿嬤約法三章，不學壞、不抽菸喝酒、好好念書跟不交女朋友等，現在他以當職業籃球選手為目標。

鄧安跟黃軍都說，打籃球讓他們感到開心，心情不好、壓力大就打球排解，未來就算不能以打籃球為職業，打籃球也會是他們一輩子的興趣。

李玉明表示，籃海計畫經營1支球隊每年需要約50萬元開銷，花蓮將於10月在瑞穗鄉成立第2支球隊，同樣需要社會大眾愛心，讓球隊可以順利運作。

花蓮 阿嬤 愛心

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