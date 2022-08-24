基隆建案巷口設人行道如封路 恐影響千人進出地方炸鍋

基隆市復興路212巷5弄口有一處新建案，依市府法令規定需增設3米64的人行道才能拿到使照，但當地居家認為縮減道路將造成車輛難以通行，將影響統一新城上千人的通行權益，群起反對。市府表示，這塊地在民國65年即屬住宅區，在認定上並不是原有巷道、既有巷道，如何解快將再研議。

市議員張秉鈞表示，德和里復興路212巷5弄是社區主要聯外道路， 同時統一新城通行車輛眾多，如該巷道縮減恐影響住戶車行，造成尖峰時間壅塞，形同「封路」。因目前法令無法將其定為既成道路，但民眾擔心路縮減後，社區將面臨嚴重交通問題，甚至影響如消防車等大型車輛進出。

德和里長曾聖為表示，德和里居民一致反對改為人行道，希望基隆市政府能重視此問題，幫德和里找出解決辦法。

市府都發處、工務處科長，共同會勘統一新城巷口建案增設人行道事宜；市議員張秉鈞並在現場直接表達 絕對不接受212巷5弄封路，影響到德和里居民進出通行。

市府工務處養工科長廖俊育表示，建物需要依照規定，配合法令將設置人行道，但當地民眾期望維持現況作為道路使用，會將意見帶回去研議。

市府都發處建管科長黃秀萍表示，這塊地在民國65年是屬於住宅區，在認定上並不是原有巷道、既有巷道，所以沒有公共利益關係，回到住宅區的規定，建築線部分必須設3米64的人行道，如果可以認定成公共利益關係，就不用設人行道，這部分還需要共同討論找出解決。