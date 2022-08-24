快訊

林智堅中華大學論文抄襲案 校方：傍晚公布調查結果

芬蘭總理再惹議！兩女官邸半裸上身接吻照流出

基隆建案巷口設人行道如封路 恐影響千人進出地方炸鍋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆建案巷口設人行道如封路，恐影響千人進出地方炸鍋。記者游明煌／翻攝
基隆建案巷口設人行道如封路，恐影響千人進出地方炸鍋。記者游明煌／翻攝

基隆市復興路212巷5弄口有一處新建案，依市府法令規定需增設3米64的人行道才能拿到使照，但當地居家認為縮減道路將造成車輛難以通行，將影響統一新城上千人的通行權益，群起反對。市府表示，這塊地在民國65年即屬住宅區，在認定上並不是原有巷道、既有巷道，如何解快將再研議。

議員張秉鈞表示，德和里復興路212巷5弄是社區主要聯外道路， 同時統一新城通行車輛眾多，如該巷道縮減恐影響住戶車行，造成尖峰時間壅塞，形同「封路」。因目前法令無法將其定為既成道路，但民眾擔心路縮減後，社區將面臨嚴重交通問題，甚至影響如消防車等大型車輛進出。

德和里長曾聖為表示，德和里居民一致反對改為人行道，希望基隆市政府能重視此問題，幫德和里找出解決辦法。

市府都發處、工務處科長，共同會勘統一新城巷口建案增設人行道事宜；市議員張秉鈞並在現場直接表達 絕對不接受212巷5弄封路，影響到德和里居民進出通行。

市府工務處養工科長廖俊育表示，建物需要依照規定，配合法令將設置人行道，但當地民眾期望維持現況作為道路使用，會將意見帶回去研議。

市府都發處建管科長黃秀萍表示，這塊地在民國65年是屬於住宅區，在認定上並不是原有巷道、既有巷道，所以沒有公共利益關係，回到住宅區的規定，建築線部分必須設3米64的人行道，如果可以認定成公共利益關係，就不用設人行道，這部分還需要共同討論找出解決。

經會勘後結論，市府相關權責單位再研議如何解快，盼讓建案拿到使照，又能兼顧既有通行現況，不要影響居民進出。

基隆建案巷口設人行道如封路，恐影響千人進出地方炸鍋。記者游明煌／翻攝
基隆建案巷口設人行道如封路，恐影響千人進出地方炸鍋。記者游明煌／翻攝
基隆建案巷口設人行道如封路，恐影響千人進出地方炸鍋。記者游明煌／翻攝
基隆建案巷口設人行道如封路，恐影響千人進出地方炸鍋。記者游明煌／翻攝

人行道 議員 基隆

延伸閱讀

農委會「蔬菜系」徵才要求碩士畢業 薪資曝光鄉民炸鍋：情何以堪

台水：積極降低基隆漏水率 相關工程皆依法辦理

基隆將辦大型教育展 林右昌：各方面已與雙北並駕齊驅

台南建案直上6字頭 網友看法兩極：南科年收百萬買得起

相關新聞

花蓮金針花高溫農損 現金救助啟動

正值金針花季，花蓮富里鄉六十石山原本應橘紅一片，卻因天氣高溫炎熱、久旱未雨，導致4成金針花未開，農損面積達51公頃。農委...

基隆建案巷口設人行道如封路 恐影響千人進出地方炸鍋

基隆市復興路212巷5弄口有一處新建案，依市府法令規定需增設3米64的人行道才能拿到使照，但當地居家認為縮減道路將造成車...

台東池上鄉部落鹽麴包裝製作 永續納入農業遊程

台東縣池上鄉米鄉休閒農業區推薦的「部落鹽麴製作體驗」遊程，參加縣農會活動開發創意競賽獲第一，遊客日後來到池上不再只有逛金...

地主同意 基隆最爛路年底前改善

基隆市「壯觀台北」社區聯外道路麥金路3巷，由於土地所有權屬私有，市府無法鋪設路面，長久以來道路坑坑洞洞，難全面翻修，被稱...

太平山莊餐廳 整修4個月

宜蘭縣知名旅遊勝地太平山國家森林遊樂區，擁有多元生態與遊憩資源，一年四季不同風貌，吸引大量遊客慕名前來。羅東林管處為提升...

影／這個暑假台中好無聊？ 觀旅局：悠遊國旅台中全國第一

疫後加暑假，國旅大爆發，不過台中市議員江肇國說，中市2個月來「靜悄悄」對比其他縣市，他嘆口氣說「這個暑假台中好無聊」無全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。