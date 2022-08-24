中秋節送禮開訂！台東番荔枝優質果園評鑑名單揭曉

台東番荔枝（釋迦）優質果園評鑑名單揭曉，由農民賴信榮奪得冠軍。農委會台東區農改場呼籲，中秋送禮可直接向農民訂購。

農委會台東區農業改良場昨天公布今年番荔枝優質果園評鑑競賽結果，由賴信榮奪得冠軍，鍾昌隆、宋和穆拿下亞軍，蕭仕和、黃信雄及陳富銘獲得季軍，另有4名農友入選優等獎。

完整得獎名單公布在台東農改場區域教學中心公布欄及網站，台東場將擇期辦理優質果園示範觀摩會，邀請得獎果農進行經驗分享，以提升整體的生產技術。

台東農改場長陳信言今天接受中央社記者訪問表示，這次競賽共有26名農友參加，每名得獎農友不僅果園管理良好，生產的果實品質更是優良又符合食品安全規範，喜愛番荔枝甜蜜滋味的消費者，歡迎直接跟得獎農友訂購。

陳信言說，番荔枝正值夏期果產季，是中秋送禮的好選擇，歡迎消費者踴躍訂購，大力支持優質國產水果。