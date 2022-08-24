饒慶鈴估鳳梨釋迦將供過於求 農民憂影響價格

台東縣長饒慶鈴估今年鳳梨釋迦仍然供過於求，有可能產生滯銷；這說法引發農民憂心盤商壓低價格，台東縣議員呼籲官員評論農產時應謹言慎行。

台東鳳梨釋迦產期將至，中國至今未開放台灣釋迦輸入，饒慶鈴昨天召開記者會，希望農委會拿出積極有效作為。

饒慶鈴在會中談到有關今年釋迦是否有滯銷問題時表示，如果供應大過需求一定滯銷，如果供給小於需求就不會滯銷，目前鳳梨釋迦減產和轉作的狀況並不如預期的理想，看來供給好像大過需求，在這樣狀況下的確是有可能產生滯銷狀況。

饒慶鈴說法引起農民擔憂，台東縣議員林參天今天告訴中央社記者，他昨天接獲許多農民反映，擔心饒慶鈴的說法會讓收購盤商壓低價錢。

林參天表示，饒慶鈴說鳳梨釋迦會供過於求，這種預期的說法會引起崩盤，收購的盤商心態很簡單，既然縣長說供過於求，那價錢上就任盤商調整，這對農民是很大傷害。

林參天呼籲政治人物或政府官員，評論農產品價格時要謹言慎行，否則容易讓收購的盤商拿來炒作價錢，傷害的是農民。他也呼籲全國民眾支持台東釋迦，釋迦非常棒、非常美味，大家一起來消費，市場價格就會穩定。

台東縣政府農業處長許家豪接受中央社記者電話訪問時表示，往年台東鳳梨釋迦年產量是2萬5000至2萬8000公噸，今年約減少2成，但還是很多。