台東池上鄉部落鹽麴包裝製作 永續納入農業遊程

台東縣池上鄉米鄉休閒農業區推薦的「部落鹽麴製作體驗」遊程，參加縣農會活動開發創意競賽獲第一，遊客日後來到池上不再只有逛金城武樹或伯朗大道，還能體驗農村的好好玩。

縣農會督導楊素幸指出，縣農會自2016年每年舉辦農業體驗競賽，已輔導超過70個新興農遊地點。由創意開發競賽選出縣內在地好玩的農業體驗可以納入「幸福台東農遊趣」的遊程。

今年「活動開發創意競賽」共有11組休閒農業區或是社區報名參賽，由包括學界、媒體、旅行社和民眾組成體驗評選團，針對遊程內容、農業栽種、手作、品嘗在地特產等項目評比。

經過為期1個月的評選，冠軍由池上鄉芭洋amis美饌「部落鹽麴製作」獲得，所謂的鹽麴很特別，就是將甜酒釀、水及海鹽加在一起，常溫置放10天需每天攪拌，完成後可炒伴或醃製肉品。