影／這個暑假台中好無聊？ 觀旅局：悠遊國旅台中全國第一

疫後加暑假，國旅大爆發，不過台中市議員江肇國說，中市2個月來「靜悄悄」對比其他縣市，他嘆口氣說「這個暑假台中好無聊」無全國性觀光活動。觀旅局長韓育琪坦言會配合疫情再檢討，也強調台中市悠遊國旅台中住宿全國第一。

江肇國舉例，基隆城市博覽會10天創造101萬人次參觀、台東熱氣球嘉年華45天創123萬人次、屏東狂歡季37天有100萬人次、高雄文博會10天65萬人次，桃園蓮花季58天60萬人次、宜蘭童玩節也創下41萬人次、花蓮紅面鴨活動40萬人次，台北國際書展也有25萬人次，其他還有新竹義民祭、台南藝術季、王功漁花節、高雄旗津風箏展都吸引外縣市觀光人潮。

江肇國指出，中市在6月19日舉行完大安沙雕音樂季後，直到8月20才有活動，整個7、8月暑假都沒有活動，實在很可惜。

江肇國感嘆說，台中唯一舉行的享住台中千元住宿抵用券活動，第一波2月6日到4月28日抽出8000張僅使用1939張；第2波5月8日到8月31日抽出1萬3061張，也僅使用3336張，使用率僅2成5。

韓育琪回應，外縣市的大型活動是既定行程，未來會配合疫情做滾動檢討，她也說，目前享台中的住宿已用到9成，第3階段會再向中央爭取國旅補助。