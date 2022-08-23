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基隆將辦大型教育展 林右昌：各方面已與雙北並駕齊驅

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆將辦大型教育展，林右昌在記者會說，各方面已與雙北並駕齊驅。圖/基隆市政府提供
基隆將辦大型教育展，林右昌在記者會說，各方面已與雙北並駕齊驅。圖/基隆市政府提供

基隆市政府6月成功舉辦城市博覽會，8月27日至9月4日將在基隆舊火車站辦理「基隆教育成果展」，市長林右昌今天在辦活動記者會說，基隆大型教育展覽將登場，經過這幾年的努力，基隆教育各方面，已與雙北並駕齊驅，更擁有多項全國第一的亮眼表現。

林右昌表示，自從他就任以來，對於教育方面的軟硬體投資非常重視，這7年多以來傾全力挹注41億元經費，也獲得很豐碩的成果，包括投入3.9億興建非營利幼兒園，使公幼翻倍成長；智慧教育投入3.9 億讓生生都能無線上網、班班都有觸控電視、校校都有創客教室；另外，教育處透過美力校園計畫，投入28.6億，全面改善校園環境，也再挹注4.6億讓學校班班有冷氣；除此還有五星級廁所、高質感共讀站到特色兒童遊樂場，市府都相當用心規晝，盡力提供基隆孩子最優質的學習場域；經過這幾年的努力，基隆教育各方面，已與雙北並駕齊驅，更擁有多項全國第一的亮眼表現。

此次展覽以家長作為主要受眾群，到場的參展家長們可以看到基隆近7年的教育亮點與成果；展區並展示百種教具，展現出教育現場的多元與豐富；並更將學校的創客教室直接搬到現場，讓家長了解教師運用大型觸控電視、行動載具等輔助教學的實況；並有結合新興科技的划船互動與訓練身體動作發展的健身鏡體驗；另外現場也有陳設近年來出版的教育刊物與獲獎紀錄，提供民眾休憩閱讀，從各式不同的層面深刻了解基隆教育的不斷蛻變與飛躍前行。

基隆市政府期望透過在聯合事務所（翻新後的舊火車站）辦理教育成果展，讓民眾可以輕易的參與展覽，進而了解基隆教育的推動現況，理解學生使用到的學習資源與環境，誠摯邀請全台親師生共襄盛舉，一同見證起點城市基隆的教育風情。

基隆將辦大型教育展，林右昌在記者會說，各方面已與雙北並駕齊驅。圖/基隆市政府提供
基隆將辦大型教育展，林右昌在記者會說，各方面已與雙北並駕齊驅。圖/基隆市政府提供
基隆將辦大型教育展，林右昌在記者會說，各方面已與雙北並駕齊驅。圖/基隆市政府提供
基隆將辦大型教育展，林右昌在記者會說，各方面已與雙北並駕齊驅。圖/基隆市政府提供

基隆 林右昌

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