國家卓越建設獎基隆獲4獎 林右昌：城市改造大翻新

2022年國家卓越建設獎基隆市政府獲四大獎，市長林右昌今天表示，期待翻新城市公共建設，驅動生活品質提升、歷史人文教育深耕及在地特色觀光發展。

觀光及城市行銷處「正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程」，教育處「成功國小活動中心拆除整建」、「市立田徑場館運動機能提升環境營造」皆獲最佳規晝設計類金質獎；文化局「市定古蹟基隆要塞司令部修復工程」，榮獲最佳環境文化類卓越獎肯定。

林右昌指出，「正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程」，利用正濱舊派出所進行整改建，透過這項規劃設計，把人行進出動線，串連周邊廣場整建，成為在地居民及觀光客休憩活動場所，建物立面設計兼顧在地氣候風情，屋頂未來眺望色彩屋、和平島及正濱漁港，有著270度環繞場景可觀賞，民眾休息之餘可搭配咖啡與甜點，感受像家一般溫馨。

至於「成功國小活動中心拆除整建」，活動中心重新改建並規晝音樂廳，彌補展演空間不足窘境，未來啟用會和文化局及地方社區結合，增加一個中小型展演場所。「市立田徑場館運動機能提升環境營造」，利用造景與碗狀地形意象，設計開放式運動場域，觀賞看台與停車場、籃球場建置予以整合。

城博會期間基隆要塞司令部呈現整體風貌，市府把古蹟修復達到「修舊如舊，並賦予空間新生命」。

觀銷處長曾姿雯表示，市府規晝利用閒置舊正濱派出所5層樓空間，座落於街廓轉角絕佳地點，活化再利用為遊客中心使用，整合後方既有空地、大排水溝加蓋及綠地成為一個大的戶外活動廣場，在腹地狹小的基隆，實屬難得，2022城博會期間舉辦戶外市集，獲得遊客一致好評。目前工程已完工驗收完成並取得使照，正準備委外經營中，期能盡速提供遊客服務。

文化局長陳靜萍說，此次是五年第三度獲獎，包括2019年「大基隆歷史場景再現整合計畫」拿下「最佳規畫設計類」特別獎；2021年「大基隆歷史場景空間修復與文化永續工程」獲得金質獎，象徵「大基隆歷史場景再現整合計畫」領銜下，基隆以文化治理方向前進備受肯定。