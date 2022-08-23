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太平山莊餐廳將整修5個月 改賣特色林場便當

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
太平山莊餐廳9月13日整修至明年1月20日，現場將改售林場便當。記者林佳彣／攝影
太平山莊餐廳9月13日整修至明年1月20日，現場將改售林場便當。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣知名旅遊勝地太平山國家森林遊樂區，擁有多元生態與遊憩資源，一年四季不同風貌，吸引大量遊客慕名前來。羅東林管處為提升區內太平山莊餐廳的服務品質，將於9月13日至明年1月20日大整修，期間暫停營業，改售林場便當供遊客選購，預計趕在農曆年前完工，以迎接春節人潮。

羅東林管處指出，太平山莊餐廳為木造建築，距離上次整修已近20年前，加上內部設施老舊，近年規劃改善整體用餐環境，包含提升內部採光與通風與地板材質換新，更新廚房設施如瓦斯管線、工作檯面，以及優化自助式早餐、無障礙空間等動線。

太平山莊餐廳9月13日開始整修至明年1月20日，期間暫停營業，不提供遊客入內用餐，現場改為販售以宜蘭在地、有機食材為主的林場便當，以支持地產地銷。

林場便當每份150元，餐點現場製作，每日上午11點30分至下午1點30分在太平山莊服務站、雲海咖啡館供應，限量500份，數量會視人潮或特殊狀況去調整，遊客可電話預約訂餐（03-9809806轉130）。太平山莊服務站另有供應肉粽、茶葉蛋等簡易熱食。

羅東林管處表示，太平山莊餐廳整修內部，雖然不受天氣影響，但為降低對遊客的影響、迎接春節人潮，工程仍會趕在農曆年前完成。

太平山莊餐廳9月13日整修至明年1月20日，現場將改售林場便當。圖／羅東林管處提供
太平山莊餐廳9月13日整修至明年1月20日，現場將改售林場便當。圖／羅東林管處提供
宜蘭縣知名旅遊勝地太平山國家森林遊樂區，擁有多元生態與遊憩資源，一年四季不同風貌，吸引遊客慕名前來。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣知名旅遊勝地太平山國家森林遊樂區，擁有多元生態與遊憩資源，一年四季不同風貌，吸引遊客慕名前來。記者林佳彣／攝影
太平山莊餐廳將於9月13日至明年1月20日大整修，期間暫停營業，不提供遊客入內用餐。記者林佳彣／攝影
太平山莊餐廳將於9月13日至明年1月20日大整修，期間暫停營業，不提供遊客入內用餐。記者林佳彣／攝影

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