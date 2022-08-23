花蓮秀姑巒溪離醫院要50分鐘 衛生局設行動醫療站

夏季正逢花蓮秀姑巒溪泛舟旺季，由於戶外活動較容易受傷，離最近的醫院又要50分鐘，花蓮縣衛生局於奇美部落與長虹橋畔（奚卜蘭遊客中心）設置行動緊急醫療站。目前團隊已經緊急醫療處置26名遊客，以擦傷、鈍挫傷爲主，經診察治療後，都順利地離站。

花蓮縣衛生局朱家祥表示，花蓮山海壯闊，吸引遊客前往秀姑巒溪泛舟，在該水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，送往距離最近的衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院，車程須費時50分鐘，為增加緊急醫療處置的可近性與即時性，衛生局協調部立花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作。

醫護團隊包含1名醫師、2名資深護理人員、1名緊急救護技術員和救護車1輛，每天上午9點起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落與長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心，提供沿岸遊客緊急救護處置。

今年夏季高溫持續，戶外活動可能發生熱衰竭甚至中暑，衛生局建議每15至30分鐘補充水分，避免脫水而中暑，注意安全才能享受暑期旅遊時光。