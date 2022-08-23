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花蓮秀姑巒溪離醫院要50分鐘 衛生局設行動醫療站

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
夏季正逢花蓮秀姑巒溪泛舟旺季，由於離最近的醫院又要50分鐘，花蓮縣衛生局於奇美部落與長虹橋畔（奚卜蘭遊客中心）設置行動緊急醫療站。圖／花蓮縣衛生局提供
夏季正逢花蓮秀姑巒溪泛舟旺季，由於離最近的醫院又要50分鐘，花蓮縣衛生局於奇美部落與長虹橋畔（奚卜蘭遊客中心）設置行動緊急醫療站。圖／花蓮縣衛生局提供

夏季正逢花蓮秀姑巒溪泛舟旺季，由於戶外活動較容易受傷，離最近的醫院又要50分鐘，花蓮縣衛生局於奇美部落與長虹橋畔（奚卜蘭遊客中心）設置行動緊急醫療站。目前團隊已經緊急醫療處置26名遊客，以擦傷、鈍挫傷爲主，經診察治療後，都順利地離站。

花蓮縣衛生局朱家祥表示，花蓮山海壯闊，吸引遊客前往秀姑巒溪泛舟，在該水域地處偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事件，送往距離最近的衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院，車程須費時50分鐘，為增加緊急醫療處置的可近性與即時性，衛生局協調部立花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作。

醫護團隊包含1名醫師、2名資深護理人員、1名緊急救護技術員和救護車1輛，每天上午9點起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動進駐奇美部落與長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心，提供沿岸遊客緊急救護處置。

今年夏季高溫持續，戶外活動可能發生熱衰竭甚至中暑，衛生局建議每15至30分鐘補充水分，避免脫水而中暑，注意安全才能享受暑期旅遊時光。

另外，衛生局鼓勵民眾學習運用CPR及AED，具備基本急救操作能力，爭取搶救時效，即時挽回寶貴生命。同時提醒遊客，泛舟屬於激烈活動，對於患有心血管方面疾病的鄉親或長者而言，可能過於刺激，要量力而為。戲水活動應選擇合法水域場所、注意水位變化、注意身體狀況及下水前做好暖身運動、避免危險行為。

花蓮縣衛生局協調部立花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，目前已緊急醫療處置26名遊客。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局協調部立花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，目前已緊急醫療處置26名遊客。圖／花蓮縣衛生局提供

衛生局 花蓮

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