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基隆防疫關懷包功成身退 改自領血氧機及快篩試劑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆防疫關懷包功成身退，改民眾自領血氧機及快篩試劑。圖／基隆市政府提供
基隆防疫關懷包功成身退，改民眾自領血氧機及快篩試劑。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天宣布說，有鑑於本土疫情趨緩，考量基隆市政府的居家照護關懷包，階段性任務已達成，將於27日起取消發放，27日前的確診者仍可以憑確診通知書，前往區公所領取關懷包；8月27日以後的確診者，若需要血氧機及快篩試劑，仍可以請家人或親友至衛生所代為領取。

林右昌說，鄰近的新北市早在5月8日就已停止發送關懷包，台北市也在5月14日停止發送，基隆市政府已延長照顧3個半月，且目前本市關懷包委外配送的契約，已於8月22日到期，但他承諾市府會延長服務到本月26日止。

林右昌提醒，雖然停止發送關懷包，但8月27日前（不含27日）的確診者，如果沒有拿到關懷包，可以憑確診通知書，到區公所領取。8月27日之後的確診者，需要血氧機及快篩試劑，仍可以請家人或親友，於上班時間至衛生所代為領取，若遇到周休假日，衛生所也會於假日上午加班，為民眾提供服務。

另外林市長也提醒，如果民眾有物資需求，但沒有家人或親友可以幫忙領取，還是可以打電話到區公所、社會處，市府都會提供協助。

快篩試劑 基隆 林右昌

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