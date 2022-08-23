「基隆最爛路」坑坑洞洞改善有解 地主出面年底前重鋪

基隆市「壯觀台北」社區聯外道路麥金路3巷，由於土地所有權屬私有，市府無法鋪設路面，長久以來道路坑坑洞洞，無法全面翻修，被稱為「基隆最爛路」。今天地主出面協調，同意年底前全部或局部重鋪，讓道路改善有解。

壯觀台北社區有數千住戶，麥金路3巷長達1.2公里，通往國道一號八堵交流道的聯外道路，由於20多年前，是地主為開發土地所私設的道路，並不是計畫道路、土地所有權屬私有，還有一段國有地，政府部門能介入的條件有限。區公所今天認為，可以認定既成道路。國有財產署也指對改善道路沒有意見。

立委蔡適應今天會同市議員鄭愷玲、秦鉦、壯觀里長楊添發遺孀王夏蘭、新實建設、松府建設、國有財產署、基隆市政府、安樂區公所等單位會勘。

蔡適應表示，由於私設道路破損不堪，他協調土地所有權人新實建設、管理單位松府建設、協助重0鋪在年底前完成改善，維護道路行駛安全，地主期盼公部門能有徹底解決的方案，這個部份他和市議員們會來努力，目前先在年底前刨鋪這條道路，避免用路人在此受傷，減少不必要的賠償風險，感謝地主同意協助。

市議員鄭愷玲表示，他感謝蔡立委的協助，讓這條道路有解決的方法，不過長遠來看，還是需要找到公部門能介入的方案，才能徹底解決。

市議員秦鉦說，過去有許多里民不諒解，為什麼無法處理這條道路的問題，因為涉及公部門權限和私人土地問題，容易有圖利的問題發生，他感謝蔡適應的協助，讓道路的問題有改善的契機，也讓楊里長在天之靈得以慰藉。