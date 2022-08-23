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花蓮六十石山四成金針花未開 農委會啟動現金救助
現值金針花季，花蓮富里鄉六十石山原本應該橘紅一片，卻因天氣高溫炎熱、久旱未雨，導致四成金針花未開，農損面積達51公頃。農委會主委陳吉仲前往勘災後，啟動天然災害救助，每公頃額度為2萬9千元，受理申請至9月1日。
中央氣象局已連日發出高溫資訊，因天氣晴朗炎熱，花蓮縣縱谷有出現38度極端高溫的機率；長時間未降雨，縣內農損消息頻傳，其中金針被太陽曬得開不了花。
富里鄉農會總幹事張素華表示，主委陳吉仲昨前往勘災，建議建置完善儲水設備，收集地面水或雨水灌溉，也請農田水利署幫忙，規畫滴灌設施。
張素華說，六十石山金針花種植面積230公頃，其中保留26公頃供遊客賞花，因花況不佳，賞花遊客也少一半，儘管如此，山景在藍天白雲的襯托下依舊壯麗，歡迎大家上山踏青。
花蓮縣政府農業處指出，勘災小組至富里六十石山現勘金針受災情況，發現部分植株葉面枯萎、未抽花梗及花梗短小等，面積約51公頃、損害程度35％，達救助標準。
農業處表示，農委會公告救助項目為金針菜，額度每公頃為2萬9千元，開放申請至9月1日，符合資格農民請至富里鄉公所辦理。
另個花蓮金針花景點玉里鎮赤科山，現開花七、八成。玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，因山上緯度較高，溫度沒有平地這麼高，解決缺水問題後花況好很多，但要是天氣繼續熱下去，恐會有農損。
此外，富里米產量同樣高溫影響減產，張素華說，農會及各大米廠在碾製第一期稻穀過程胴裂嚴重，其中高雄139號品種有45％耗損率。農會有替稻農投保農委會全額補助的水稻加強型保險，只要減產5％就能申請理賠。
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