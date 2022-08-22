基隆幸福華城漏水問題有解 催生高地社區供水改善方案

基隆市暖暖區幸福華城社區管路漏水有解，民進黨基隆市長參選人蔡適應今天說，透過他和市長、議員奔走訂定三方契約，解決幸福華城供水問題後，行政院制定「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，從根本面來解決基隆過去的高地社區加壓受水問題。

基隆市長林右昌和立委蔡適應，今天邀請暖暖區市議員連恩典、林旻勳等人，前往幸福華城了解水公司接管社區道路管線後，加壓送水狀況。

蔡適應表示，基隆有很多在山坡地社區，過去的建商讓住戶的水管分成內管和外管，內管由社區自己負責，建商減少繳交自來水公司的代為操作和維修費用，多年後內管發生問題時，管委會卻沒有能力自行維修。

蔡說，2009年他擔任市議員時，安樂區壯觀台北一帶的社區，農曆過年時沒水可用，從那個時間點開始，他就和所有議員呼籲要處理這個問題，後來林右昌擔任市長，他擔任立委，才先利用第2預備金代墊，幫助幸福華城完成第一起高地供水改善案例。

連恩典表示，過去幸福華城1天漏水將近6000噸，大家想像3座游泳池的水就在社區的地下跑來跑去，住戶當然會擔心地基流失、路面下陷，還好這個困擾幸福華城20年以上的問題已解決，讓幸福華城真正幸福。