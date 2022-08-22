大數據統計羅東藝穗節逾48萬人次造訪 創造200多萬商機

為期半個月的2022羅東藝穗節～世界藝級棒活動閉幕，羅東鎮公所今天表示，藝穗節連結地方產業打造大型童玩「愛心產業戳戳樂」，總共募集近7千張發票、創造200多萬元商機，民眾捐發票做愛心，還能把iPhone 13、Dyson空氣清淨機、iPad Mini等好禮帶回家。

鎮長吳秋齡表示，體恤公益團體募款不易，特別在羅東藝穗節邀請鎮內商家聯手「愛心產業戳戳樂」，不僅在疫情期間對公益團體送暖，還為產業吸引龐大商機，更將好康回饋民眾、刺激消費，讓這項大型旗艦活動不斷推陳出新；根據中華電信大數據統計，藝穗節期間共有48萬多人次造訪活動場域，成功促進地方觀光經濟。

「愛心產業戳戳樂」募集24間在地產業贊助4千多個獎項，加上公所大手筆贊助iPhone 13兩台、Dyson空氣清淨機乙台、iPad Mini乙台、近10萬元商品禮券、羅東限定文創品等3千個獎項，獎品總份數約7千份，價值逾50萬元。