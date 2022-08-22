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花東基金補助 花蓮市建6座部落聚會所

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮市「撒固兒部落聚會所」今天動土，原民會副主委林碧霞Afas．Falah表示，聚會所為部落豐年祭、歲時祭儀、文化展演的重要場所，花蓮市共有6座聚會所納入花東基金的計畫中。

花蓮市公所今天上午辦理「撒固兒部落聚會所興建工程祈福暨動土典禮」，林碧霞、花蓮縣長徐榛蔚等出席並給予祝福。

林碧霞致詞表示，花蓮市共有6座部落聚會所納入花東基金的聚會所興建計畫中，其中華東（大本）部落聚會所已落成啟用，吉寶竿及根努夷部落聚會所已完成即將啟用，拉署旦及撒固兒部落聚會所開始施工，達固湖灣部落聚會所還在設計，期許花蓮市公所掌握工程進度及施工品質，讓拉署旦及撒固兒部落聚會所如期完成。

徐榛蔚表示，將持續推動「一部落一聚會所」目標，給予族人傳承文化的完善空間。她過去擔任立委期間，協調縣府爭取花東基金經費，由於部落聚會所用地取得不易，從提報到興建的過程非常辛苦，感謝當時原民會看見部落的需求，給予地方規劃費等支持；花蓮縣政府也成立聚會所推動小組，提供協助。

撒固兒部落聚會所座落國福里撒奇萊雅祭祀廣場，占地140.42坪，總工程經費為2425萬多元，花東基金補助1350萬元，花蓮市公所自籌1075萬8218元。預計在1年內完工。

市長魏嘉賢說，8年前就已選定地點，卻面臨興辦事業計畫的反覆申請，加上要克服土地劃編的限制，尤其這幾年來，原物料大漲影響興建經費，幸好中央、地方政府，以及各層級民代的協助與支持，終於順利發包，也讓部落族人未來辦理祭儀活動時不再受天候影響。

原民會說明，為了加速興建部落聚會所，行政院運用花東基金已先後核定花蓮縣政府辦理兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費總計4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計完成興建35座部落聚會所。

聚會 花蓮 徐榛蔚

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