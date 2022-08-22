水公司「接管」 幸福華城住戶不用再白白繳漏水的水費

基隆市長林右昌今天到暖暖區幸福華城社區，了解自來水公司、市府和社區「3方協議」，解決高地社區供水問題運作情況，這種處理模式獲得行政院肯定，成為全國高地社區漏水或有供水問題的示範案例，「過去幸福華城不幸福」，現在是名副其實的幸福華城。

林右昌和立委蔡適應、自來水公司第一區管理處副處長李基城，今天下午到幸福華城了解供水現況。暖暖區市議員連恩典、林旻勳和多名住戶到場，肯定市府提出解決方案，化解社區道路自來水管長期漏水，導致路面毀損，居民必須承擔水費的困境。

林右昌說，早年建商在山坡地蓋好房子之後，社區裡面的管線屬於內管，自來水公司「不認帳」，出現漏水要由住戶負擔水費並自行搶修。基隆很多高地社區有類似困擾，共1600多戶的幸福華城社區尤其嚴重，一直找不到方法解決。

市府後來與幸福華城住戶合作，並透過蔡適應協調水公司，在2019年簽署3方協議，由水公司社區道路管路，但住戶也要分攤部分工程費和20年操作維護費。考量住戶一下子拿不出那麼多錢，市府動支第2預備金900萬元跟自來水公司簽約，再由幸福華城住戶逐期隨水費繳納攤提。

林右昌說，基隆市解決幸福華城供水方案，後來變成行政院在處理全國各縣市高地社區漏水或供水問題示範，一體適用。基隆市美之國、壯觀社區也正在施工，預計今年底完成。