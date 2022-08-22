企業贊助友洗社創前進基隆校園 街友專業清洗有口碑

「做工的人」作者林立青創立的「友洗社創」，今天前往基隆市成功國小清洗校園。居中牽線的市議員童子瑋說，透過企業贊助街友打掃校園，讓他們有機會重返社會，學生也能在更乾淨安全的校園學習，這是善的循環。

林立青因為長期在工地擔任監工，在臉書撰寫工作見聞，描述基層人生受矚目。他先後出版「做工的人」和「如此人生」兩本書，描述眼中的工地和八大行業從業人員樣貌，筆觸生動有趣，成為知名作家。

林立青成立友洗社創公司，聘僱街友從事高壓清洗地面與特殊清潔等服務，協助他們學習技能，最終能回歸社會。林的構想獲得不少企業認同及贊助，今天到基隆市仁愛國小清洗積垢的樓梯和地面，先前也曾到過其他學校服務。

林立青也與市府教育處、社會處和仁愛學校人員分享創業構想，表示希望藉由友洗社創的運作模式，協助解決社會問題。街友工作所得的1/4要存起來，慢慢有了存款建立自信心。公司則會運用收入添購新設備，一來提升工作效率。

童子瑋說，感謝台灣萬事達金流公司贊助友洗社創成行，過去街友常被貼上有損市容等負面標籤，其實每個人背後都有少為人知的無奈。透過這須善的循環模式，一方面讓街友藉由打掃校園，建立自信心，更有機會重返社會。學生除了有更潔淨的校園，對街友的生活也會多一層認知。

教育處長杜國正表示，感謝社會大眾及企業協助清理校園環境，也希望各校在彈性課程中設計課程，讓學生深入了解「無家者」議題，逐步認識無家者的現況及背後原因，破除對於無家者的迷思與誤解，進而帶動社會對於弱勢族群的關懷，培養學生行動執行力。

社會處長吳挺鋒說，清洗校園是專業工作，需要使用高壓設備才能完成。友洗社創已前往基隆市12所校園作業，顯示有許多家長、民意代表和企業贊助，希望藉此給街友更多的技能訓練，提升自我肯定。